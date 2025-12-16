Hưng Yên: Tập huấn giảm nghèo thông tin

Ngày 16/12, UBND xã Thái Thụy (Hưng Yên) phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn "Giảm nghèo thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Dự buổi tập huấn có lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và lãnh đạo các Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và những người làm công tác tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn xã Thái Thụy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin cơ sở; Cung cấp một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về tiếp cận chuyển đổi số và bình dân học vụ số.

Hội nghị cũng giúp nâng cao kỹ năng kiến thức tuyên truyền về chuyển đổi số; Nâng cao kỹ năng, phòng chống lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông; Hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin chính thống trên các nền tảng và sử dụng mạng xã hội thông minh; Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Các phương án truyền thông về giảm nghèo thông tin được lên kế hoạch chi tiết (Ảnh: Cổng thông tin điện tử).

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền viên cơ sở được nâng cao kỹ năng tiếp nhận, chọn lọc và sử dụng thông tin hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống, thúc đẩy sản xuất.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, nhất là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời khẳng định quyết tâm của xã Thái Thụy trong triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.