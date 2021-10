Hàng chục nghìn lao động nghỉ việc về quê, chi trả tiền hỗ trợ thế nào?

Dân trí "Chính sách hỗ trợ lần này của Nghị quyết 116 rất kịp thời và ý nghĩa. Đặc biệt là thủ tục nhận hỗ trợ đơn giản, nhanh vì tôi nộp hồ sơ 4 ngày", anh Lập ở An Giang vui mừng nói.

Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết, cả tuần qua đơn vị tập trung thực hiện việc hướng dẫn, rà soát chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116 của Chính phủ.

Tất cả cán bộ liên quan đến công tác này làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật. Đơn vị cố gắng đến cuối tháng 11 là chi xong cho nhóm người lao động đang còn tham gia đóng BHTN.

Theo BHXH An Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.537 doanh nghiệp với hơn 72.041 người lao động (trong đó hơn 5.000 lao động đã dừng tham gia đóng BHTN) với số tiền dự kiến phải chi và giảm mức đóng BHTN lên đến 167,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 13/10, BHXH An Giang đã nhận hồ sơ 289 đơn vị và chi tiền hỗ trợ cho 7.333 người lao động, với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Anh Nhâm Gia Lập - TP Long Xuyên cho biết, thủ tục làm hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Thủ tướng đơn giản, chỉ sau 4 ngày anh được BHXH An Giang mời đến nhận tiền hỗ trợ (Ảnh: BHXH An Giang).

Đối với người sử dụng lao động, đến nay BHXH An Giang đã thực hiện giảm mức đóng cho 1.537 doanh nghiệp/65.371 người lao động, với tổng số tiền được giảm hơn 40,64 tỷ đồng.

Hiện nay trung bình mỗi ngày BHXH An Giang chi tiền hỗ trợ cho hơn 2.000 người lao động, đa số chi tiền trực tiếp vào tài khoản người lao động, chỉ có hơn 100 trường hợp nhận tiền mặt tại BHXH An Giang.

Anh Nhâm Gia Lập - TP Long Xuyên cho biết: "Chính sách hỗ trợ lần này của Chính phủ rất kịp thời và ý nghĩa. Đặc biệt là thủ tục nhận hỗ trợ đơn giản, nhanh vì tôi nộp hồ sơ 4 ngày thì được BHXH tỉnh An Giang thông báo đến nhận tiền hỗ trợ".

Qua báo đài, anh Nguyễn Văn Bé Tư - TP Long Xuyên biết thông tin gói hỗ trợ cho người thất nghiệp nên anh làm hồ sơ. Sau vài ngày anh nhận được 1,8 triệu đồng (Ảnh: BHXH An Giang).

Giám đốc BHXH An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết: " Đã có gần 500 hồ sơ phải trả lại để người lao động điều chỉnh do sai số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số thời gian tham gia đóng BHTN, sai tên đơn vị, nộp trùng… Với những trường hợp này cán bộ liên hệ người lao động, hướng dẫn điều chỉnh và cập nhật lại cho người lao động đối với những hồ sơ đúng đối tượng".

Theo ông Tuấn, có nhiều phương thức để người lao động nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ BHTN, như: nộp trực tuyến, bưu điện, trang Zalo Bảo hiểm xã hội An Giang… hạn chế người lao động di chuyển đến các cơ sở BHXH nộp hồ sơ. Và khi nhận tiền, ưu tiên phương án chuyển tiền qua tài khoản.

Tính đến ngày 13/10, có hơn 54.000 người lao động ngoài tỉnh trở về tỉnh An Giang. Hiện BHXH An Giang đã gửi thông tin, biểu mẫu đến các xã, phường, thị trấn của tỉnh để các địa phương thông báo cho người lao động chưa hưởng trợ cấp thấp nghiệp làm thủ tục khi hoàn thành thời gian cách ly (Ảnh: Minh Anh).

Còn đối với những trường hợp người dân muốn nhận tiền mặt (đa phần trên địa bàn TP Long Xuyên), BHXH An Giang thông báo cho người lao động theo từng nhóm và đến nhận tiền theo từng khung giờ khác nhau để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Theo giám đốc BHXH An Giang, từ ngày 1/10 đến 14/10, đã có trên 54.000 người dân đang làm việc tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… về tỉnh An Giang. Trong số này sẽ có nhiều lao động nghỉ việc chưa nhận trợ cấp BHTN hoặc nhận rồi những thời gian bảo lưu của họ còn 2-3 tháng vẫn là đối tượng của Nghị Quyết 116.

Tuy nhiên hiện nay toàn bộ số lao động này đang thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, một số ít đang điều trị Covid-19. Do đó, BHXH An Giang đã gửi các thông tin chính sách, thủ tục nộp hồ sơ nhận hỗ trợ cho người lao động đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện các địa phương này phát thông báo 3 lần/tuần, giúp người lao động nắm bắt được thông tin để nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ BHTN khi hoàn thành thời gian cách ly.

Nguyễn Hành