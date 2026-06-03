Hàn Quốc phạt nặng doanh nghiệp gây khó, “đì” lao động xin nghỉ phép

Mới đây, Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật Tiêu chuẩn lao động, cho phép người lao động sử dụng ngày nghỉ phép có lương theo đơn vị giờ, thay vì chỉ theo ngày như quy định hiện hành.

Theo luật sửa đổi, người lao động sẽ được quyền nghỉ phép năm có hưởng lương theo giờ hoặc theo ngày. Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, những người sử dụng lao động vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt.

Người lao động thuộc các công đoàn của Tổng Liên đoàn công đoàn Hàn Quốc (KCTU) tham gia một cuộc mít tinh tại thành phố Ulsan ngày 1/5, kêu gọi tăng quyền lợi cho người lao động (Ảnh: Yonhap).

Dự luật cũng yêu cầu người sử dụng lao động phải cho phép người lao động rời nơi làm việc ngay sau khi hoàn thành 4 giờ làm việc liên tục mà không cần nghỉ giữa ca, nếu người lao động có yêu cầu.

Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động bắt buộc phải bố trí thời gian nghỉ giải lao trong giờ làm việc.

Điều này thường khiến người lao động phải ở lại nơi làm việc để nghỉ giữa ca, ngay cả khi họ đã hoàn thành 4 giờ làm việc. Luật hiện nay quy định người lao động được nghỉ 30 phút sau 4 giờ làm việc và nghỉ 1 giờ sau 8 giờ làm việc.

Bên cạnh đó, luật sửa đổi cũng cấm người sử dụng lao động sa thải hoặc có bất kỳ hình thức đối xử bất lợi nào đối với người lao động vì đã sử dụng hoặc nộp đơn xin nghỉ phép có lương.

Theo Văn phòng Tổng thống, quy định cho phép nghỉ phép theo giờ sẽ có hiệu lực sau 1 năm kể từ ngày luật được ban hành chính thức, trong khi quy định về thời gian nghỉ giải lao sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ban hành.