Hà Tĩnh: Đưa chính sách vào cuộc sống

Bà Đặng Thị Anh Hoa, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Tĩnh cho biết: “Hà Tĩnh đang tích cực thực hiện chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp thực thi pháp luật, đảm bảo quyền lợi người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh mới như tăng tuổi nghỉ hưu hay chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu biến chính sách thành hiện thực trong đời sống, đảm bảo an sinh, giảm thiểu rủi ro cho người lao động khi có sự cố lao động”.

Đơn vị tăng cường tuyên truyền, phối hợp với các sở ban ngành, ứng dụng công nghệ (VssID), nâng cao năng lực cán bộ BHXH để đảm bảo quyền lợi người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hướng đến mục tiêu giảm thiểu tai nạn và chăm sóc sức khỏe người lao động toàn diện hơn.

Đảm bảo người lao động nhận được chế độ, phúc lợi khi gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng mạng lưới an sinh xã hội vững mạnh, giảm gánh nặng cho người lao động và xã hội... cũng được chú trọng.

Theo số liệu được cập nhật mới nhất, Công ty FHS (Hà Tĩnh) đang sử dụng khoảng 5.700 nhân viên và 5.200 lao động thuộc các đơn vị nhà thầu.

Kể từ khi bắt đầu xây dựng nhà máy đến nay, mỗi năm công ty đều tiến hành điều chỉnh tăng lương và thưởng Tết cho người lao động. Ngoài việc đóng các loại bảo hiểm xã hội cho nhân viên đúng hạn, công ty còn mua bảo hiểm tai nạn lao động trị giá 200 triệu đồng cho mỗi nhân viên

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, công ty chưa chậm trả lương cho người lao động. Từ năm 2024, FHS đã tăng phụ cấp đi ca và tiền thưởng công việc, đồng thời tiếp tục triển khai cấp phát tiền thưởng thâm niên nhằm nâng cao tỷ lệ giữ chân người lao động. Những hành động thiết thực này thể hiện rõ mục tiêu của FHS trong việc muốn gắn bó lâu dài và là một phần của tỉnh Hà Tĩnh.

Trong suốt hành trình phát triển của mình, FHS luôn tin rằng người lao động là tài sản quý giá nhất, với kim chỉ nam hướng đến việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và cơ hội phát triển cho mỗi nhân viên

Theo chia sẻ của hầu hết công nhân, người lao động tại Formosa Hà Tĩnh, Formosa Hà Tĩnh luôn cố gắng dành ra những chế độ tốt về tiền lương cho người lao động tùy theo vị trí công việc, chức vụ.

Từ khi đại dự án Khu liên hợp Gang thép cảng nước sâu Sơn Dương Hà Tĩnh đi vào hoạt động, ở bất kể tình hình kinh tế thuận lợi hay khó khăn, công ty luôn duy trì mức thu nhập ổn định và các chính sách tiền thưởng cho nhân viên, đồng thời định kỳ mỗi năm tăng lương cho nhân viên với mức tăng cao hơn so với mức lương cơ sở của Việt Nam, để nhân viên an tâm gắn bó lâu dài.

Theo chia sẻ của cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc tại FHS, ngoài việc đóng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các loại bảo hiểm khác... còn nhận được sự hỗ trợ y tế kịp thời từ phòng y tế của công ty.

Hàng năm, doanh nghiệp cũng ủy thác cho đơn vị y tế uy tín tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, nhân viên của phòng y tế sẽ mở các lớp dạy tuyên truyền về phòng bệnh, chữa bệnh giúp người lao động có thêm kiến thức để chủ động phòng chống bệnh dịch và cách xử lý khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực

Ông Đào Quang Hưng, Trường phòng Lao động việc làm (Sở Nội vụ Hà Tĩnh) cho biết: “Cùng với việc chi trả trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, pháp luật hiện hành còn quy định nhiều chế độ hỗ trợ toàn diện, bao trùm cả quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, tái hòa nhập lao động và ổn định đời sống lâu dài”.

Một trong những chế độ có ý nghĩa đặc biệt nhân văn là trợ cấp phục vụ. Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì ngoài mức trợ cấp theo quy định, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Khoản trợ cấp này góp phần hỗ trợ người lao động trong sinh hoạt hằng ngày, giảm bớt khó khăn cho bản thân và gia đình.

Bên cạnh đó, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dẫn đến tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể còn được hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo niên hạn, căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật và theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật. Đây là chính sách thiết thực, giúp người lao động nâng cao khả năng tự phục vụ, cải thiện chất lượng cuộc sống sau tai nạn.

“Trường hợp chưa có kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động trong thời gian 30 ngày đầu, người lao động vẫn được xem xét giải quyết chế độ dưỡng sức khi đủ điều kiện theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa", ông Đào Quang Hưng nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những quyền lợi cơ bản, thiết thực và lâu dài của người lao động. Việc tham gia đầy đủ bảo hiểm không chỉ giúp người lao động yên tâm làm việc mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

