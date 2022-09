Giám đốc và kế toán lập khống chứng từ chi lương, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "Tham ô tài sản" xảy ra năm 2021, 2022 tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Việt Nam, có trụ sở tại Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý.

Hai bị can bị bắt giữ gồm Lại Hữu Phong (29 tuổi), là Giám đốc và Bùi Thị Dung (36 tuổi), là kế toán Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham gia lập khống chứng từ chi lương, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam và đại diện chính quyền địa phương thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét chỗ ở của 2 bị can.

Hiện vụ đang được điều tra mở rộng theo quy định.