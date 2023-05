Giải pháp hạn chế bất cân đối cung - cầu lao động cục bộ

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước khoảng 52,2 triệu người, tăng hơn một triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 51,1 triệu người có việc làm, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ và tăng hơn 670.000 người so với năm 2019.

Trong đó, hơn 13 triệu lao động làm việc ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và thủy sản (chiếm hơn 27%), gần 33 triệu lao động đang làm việc ở khối phi chính thức (chiếm hơn 64%). Thu nhập bình quân của người lao động quý I là 7 triệu đồng, tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Số lượng và tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm đều giảm.

Tuy nhiên, thị trường lao động Việt Nam vẫn có hiện tượng mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ và có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề kinh tế, giữa các loại hình lao động khác nhau (lao động phổ thông, lao động quản lý, lao động trình độ kỹ thuật cao…).

Mất cân đối cung - cầu cục bộ là thực trạng diễn ra trên thị trường lao động Việt Nam từ nhiều năm nay (Ảnh: Hoàng Mạnh).

Cụ thể, theo vùng kinh tế, vùng Trung du và miền núi phía Bắc chiếm 11,9% lực lượng lao động cả nước, nhưng chỉ có 8% lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của cả nước.

Ngược lại, Đồng bằng sông Hồng đang nắm giữ 22,3% lực lượng lao động cả nước, nhưng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm đến 30,5%.

Trong khi các khu vực như Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên trong tình trạng dư cung lao động; thì vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng lại thường xuyên dư cầu.

Mất cân đối cung cầu còn thể hiện ở tình trạng người lao động làm việc không phù hợp với ngành nghề được đào tạo, không phù hợp giữa cấp bậc chuyên môn kỹ thuật và ngành nghề đào tạo với nhu cầu của thị trường.

Theo đó, có tới 84,6% lao động có trình độ cao đẳng, 66% số lao động có trình độ trung cấp, 22,8% số lao động có trình độ đại học trở lên làm các công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật hoặc kỹ năng thấp hơn so với trình độ chuyên môn kỹ thuật được đào tạo.

Mặt khác, có khoảng 44,5% lao động làm các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng cao hơn so với bằng cấp.

Trước thực trạng này, Báo Dân trí đồng hành cùng Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội) tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Phân tích, dự báo cung cầu - Giải pháp khơi thông điểm nghẽn thị trường lao động".

Chương trình nhằm phân tích những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng cung - cầu lao động cục bộ hiện tại; thảo luận về giải pháp khắc phục hạn chế này, tập trung vào giải pháp phân tích và dự báo cung - cầu lao động. Chương trình với sự tham gia của:

- Ông Vũ Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội.

- Ông Phạm Ngọc Toàn - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo Chiến lược, Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Tọa đàm sẽ được phát sóng trực tiếp trên Báo Dân trí lúc 14h, ngày 24/5. Độc giả quan tâm có thể đặt câu hỏi cho các khách mời ngay từ bây giờ.