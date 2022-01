Gần 400 công nhân "vây" doanh nghiệp đòi giữ mức thưởng cuối năm

Các công nhân trình bày lý do tập trung tràn ra cả bên ngoài trụ sở công ty là do bức xúc công ty không thực hiện các chế độ thưởng cuối năm thỏa đáng.

Cụ thể, công ty có hứa hẹn với công nhân sẽ được thưởng cuối năm, mức thưởng là 1,7 triệu đồng nhân với hệ số chuyên cần.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm qua diễn ra liên miên, công nhân chủ yếu là người dân địa phương tại huyện Phú Lộc, có nhiều người đi làm không đầy đủ do bị cách ly, phong tỏa nên hệ số chuyên cần không đạt. Do đó, mức thưởng của nhiều công nhân sau khi nhân hệ số chuyên cần không đạt, chỉ còn vài trăm nghìn đồng mỗi người.

Các công nhân mặc áo mưa đứng giữa mưa để đòi quyền lợi lương, thưởng.

Đại diện Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam xác nhận, có khoảng 400 công nhân đang tụ tập tại trụ sở của đơn vị. Hiện công ty đang nắm tình hình để xác định nguyên nhân.

Trao đổi với PV, ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an xuống tại hiện trường để ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật ở Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam.

Dòng người tập trung kéo dài ra cả đường lộ (Ảnh: CTV).

Được biết, công ty trên đi vào hoạt động năm 2020 với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD (tương đương 348 tỷ đồng) với công suất thiết kế khoảng 20 triệu sản phẩm/năm. Các sản phẩm nhà máy này sản xuất bao gồm đồ chơi bằng nhựa, sản phẩm cho trẻ em sơ sinh (máy hút sữa, máy hâm sữa, máy tiệt trùng), sản phẩm giám sát/báo động, thiết bị âm thanh và đèn cảnh quan ngoài trời…