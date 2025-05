Gần 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm, nằm nhà "mơ" lương 1,4 tỷ

Theo báo cáo của Ủy ban điều chỉnh chính sách xã hội thuộc Thượng viện Anh, nước Anh hiện có gần 1 triệu thanh niên không học đại học, không học nghề và cũng không đi làm.

Dù vậy, những thanh niên này lại kỳ vọng bản thân sẽ tìm được công việc đưa lại thu nhập tốt, họ không nhận những công việc có mức thu nhập thấp hơn 40.000 bảng/năm. Thông tin này khiến truyền thông và công chúng Anh rất quan tâm.

Nhà chức trách Anh đang tìm cách giảm số thanh niên "không học tập, không làm việc, không học nghề" (Ảnh minh họa: Leoai).

Ông Graham Cowley - thành viên của Ủy ban điều chỉnh chính sách xã hội - thường xuyên làm việc với các thanh niên thuộc nhóm "Neet" (Not in Education, Employment or Training, nghĩa là không học tập, không làm việc, không học nghề) cho biết: "Có những thanh niên chỉ lên mạng suốt ngày, họ không muốn nhận những công việc có mức lương dưới 40.000 bảng/năm.

Tôi biết nhiều người sẽ sửng sốt nhưng đó lại là thực tế đang diễn ra trong một bộ phận thanh niên của chúng ta".

Báo cáo mới nhất của Viện học tập và lao động Anh cũng xác nhận gần 1 triệu thanh niên 16-24 tuổi không học tập, không đi làm, cũng không tham gia học nghề. Gần 60% trong số này chưa từng có việc làm được trả lương, kể cả công việc thời vụ, hay công việc làm thêm.

Ông Stephen Evans - Giám đốc Viện học tập và lao động Anh - cảnh báo: "Việc hơn một nửa số thanh niên Neet chưa từng có trải nghiệm làm việc theo đúng nghĩa, để tạo ra thu nhập, là một thực tế rất nghiêm trọng. Nếu không hành động ngay, triển vọng nghề nghiệp dài hạn của nhóm thanh niên này sẽ bị tổn hại nặng nề".

Một bộ phận thế hệ trẻ tại Anh đang không có động lực tham gia lao động (Ảnh minh họa: Leoai).

Để đối phó với nguy cơ một bộ phận thanh niên "trôi dạt vĩnh viễn" khỏi thị trường lao động, Chính phủ Anh đang tìm cách giảm con số đáng báo động này. Thực tế, nước Anh đang chứng kiến số lượng thanh niên Neet ở mức cao nhất kể từ năm 2013. Việc giảm số lượng thanh niên Neet sẽ giúp Chính phủ Anh giảm chi tiêu cho phúc lợi xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cho đến nay, các chính sách hỗ trợ nhóm thanh niên Neet chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ thanh niên tìm việc, cắt giảm phúc lợi để thúc đẩy họ đi học, học nghề hoặc đi làm.

Theo số liệu của Ủy ban điều chỉnh chính sách xã hội, trong gần 1 triệu thanh niên Anh thuộc nhóm Neet, có khoảng 595.000 thanh niên không hề chủ động tìm việc làm, khoảng 392.000 thanh niên có đăng ký tìm việc nhưng vẫn đang thất nghiệp. Trong nhóm thanh niên Neet, chiếm đa số là nam giới, vào khoảng 550.000 người.