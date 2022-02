F0 và F1 tăng nhanh, doanh nghiệp "cầu viện" nguồn nhân lực từ nhà trường

Covid-19 hoành hành, doanh nghiệp "khát" lao động

Sáng 28/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và 9 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh này, cùng lãnh đạo công ty TNHH Luxshare-ICT bàn giải pháp tìm nguồn lao động bổ sung cho doanh nghiệp.

Dịch Covid-19 khiến Công ty TNHH Luxshare-ICT thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng.

Công ty TNHH Luxshare-ICT (Khu công nghiệp Vsip, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có 2 nhà máy chuyên sản xuất linh kiện điện tử với 7.000 công nhân làm việc. Tuy nhiên sau Tết Nguyên đán, nhiều công nhân không quay trở lại làm việc. Trong khi đó, nhiều công nhân quay trở lại bị mắc Covid-19 và công nhân thuộc diện F1 phải cách ly hoặc điều trị, khiến doanh nghiệp này lâm vào cảnh thiếu lao động nghiêm trọng. Có thời điểm, Công ty chỉ có hơn 2.000 công nhân đến nhà máy làm việc.

"Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng quy mô nhà máy, dự kiến đến cuối năm cần khoảng 15.000 lao động nhưng hiện tại dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Số F0 và F1 tăng nên doanh nghiệp bị thiếu nhân lực", đại diện Công ty TNHH Luxshare-ICT cho hay. Tại thời điểm này, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng từ 800-1.000 lao động. Công ty đăng thông báo tuyển dụng hàng ngày nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu.

Giám đốc Công ty TNHH Luxshare-ICT thông tin về tình hình lao động thời điểm hiện tại.

Trước tình hình này, để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các đơn hàng đã ký kết, Công ty TNHH Luxshare-ICT đã báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND tỉnh Nghệ An đề nghị hỗ trợ.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An - hy vọng thông qua cuộc làm việc này, doanh nghiệp và các trường đào tạo nghề trên địa bàn sẽ thống nhất phương án để đưa sinh viên đến công ty thực tập, đảm bảo việc duy trì sản xuất trước mắt của doanh nghiệp cũng như tính đến các phương án hợp tác đào tạo, đảm bảo nhu cầu nguồn nhân lực lâu dài.

Cần rõ ràng các khoản thu nhập cho thực tập sinh

Theo ông Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, nhà trường đang kết nối cung ứng lao động cho 52 doanh nghiệp. Mức thu nhập cho thực tập sinh và người lao động từ 5-8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chủ yếu là ngoại tỉnh, nếu có sự kết nối trong tỉnh sẽ là điều kiện thuận lợi cho chính nhà trường và doanh nghiệp, góp phần thực hiện các chính sách đào tạo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH, Ban quản lý KKT Đông Nam và 9 trường đại học, cao đẳng trong tỉnh cùng lãnh đạo công ty tìm giải pháp hỗ trợ nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà trường đều khẳng định sẵn sàng bố trí sinh viên đến thực tập tại công ty. Tuy nhiên, cần phải làm rõ mức thu nhập, các chế độ phụ cấp mà công ty dành cho thực tập sinh. Bên cạnh đó, vấn đề chỗ ăn, ở, công tác phòng, chống dịch cũng như chi phí điều trị, cách ly trong trường hợp thực tập sinh không may mắc Covid-19.

"Sinh viên trường tôi thực tập tại một doanh nghiệp ở ngoài Bắc, gọi điện về than thở "thầy ơi vào công ty làm việc phải test một lần hết 500 nghìn đồng, em hết tiền rồi". Tôi nghĩ trong thời điểm này, để các em an tâm đến làm việc, an tâm thực tập thì công ty chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm, điều trị F0 rồi sau đó tính toán, khấu trừ vào lương", ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Phòng quan hệ doanh nghiệp và việc làm sinh viên, Trường ĐH SP kỹ thuật Vinh chia sẻ.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng BQL KKT Đông Nam - phát biểu tại cuộc họp.

Các trường nghề cũng có ý kiến xem xét, sử dụng, bố trí thực tập sinh là sinh viên người Lào cũng như các học sinh trường trung cấp nghề chưa đủ 18 tuổi.

Liên quan đến những ý kiến của các nhà trường, đại diện Công ty TNHH Luxshare-ICT bày tỏ sự mong muốn triển khai ký kết hợp động với các nhà trường để đưa thực tập sinh vào làm việc. Khi vào làm việc tại công ty, các chế độ của thực tập sinh sẽ không có sự khác biệt so với công nhân hiện đang làm việc. Do đó, mức thu nhập của các em sẽ từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, thực tập sinh được trả lương cơ bản 3.900.000 đồng/tháng (cao hơn lương tối thiểu vùng theo quy định), tiền làm thêm giờ theo quy định của Luật lao động, hỗ trợ tiền ăn 19.000 đồng/bữa trưa, đảm bảo các chế độ về bảo hiểm, bố trí ở trong ký túc xá của công ty hoặc hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng nếu thuê trọ, được tính phụ cấp thâm niên từ tháng làm việc thứ 3 trở lên...

Ông Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Có sự kết nối trong tỉnh sẽ là điều kiện thuận lợi cho chính nhà trường và doanh nghiệp, góp phần thực hiện các chính sách đào tạo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

"Doanh nghiệp sẽ ký cam kết hay thỏa thuận với các nhà trường để sinh viên thực tập tại công ty. Ngoài ra sẽ chi trả chế độ cho một quản lý kèm theo của nhà trường để kịp thời phối hợp, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sinh viên thực tập.

Công ty cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ thực tập sinh không may mắc Covid-19. Công ty tiếp nhận thực tập đối với lưu học sinh Lào và đảm bảo các chế độ như đối với thực tập sinh Việt Nam. Đối với học sinh các trường trung cấp nghề từ 15-17 tuổi, công ty sẽ tiếp nhận và bố trí làm việc ban ngày, không tăng ca", đại diện Công ty TNHH Luxshare-ICT khẳng định.

Đại diện Công ty TNHH Luxshare-ICT khẳng định thực tập sinh khi vào công ty sẽ được hưởng đầy đủ chế độ như công nhân.

Sau khi kết thúc thực tập, công ty sẽ đánh giá, xếp loại và có chế độ khuyến khích đối với các thực tập sinh làm việc năng suất, chất lượng, có ý thức kỷ luật lao động tốt...

Ông Lê Tiến Trị khẳng định, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong vấn đề tuyển dụng. Để sớm giải quyết vấn đề cấp bách, ông Trị đề nghị sau cuộc làm việc này, phía Công ty TNHH Luxshare Nghệ An và các nhà trường cần chủ động bàn bạc, thống nhất một cách cụ thể, rõ ràng về vấn đề tiền lương, phụ cấp, công tác phòng, chống dịch Covid-19... để sớm bố trí thực tập sinh đến nhà máy làm việc.