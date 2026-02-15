Dịch vụ chăm sóc thú cưng “cháy lịch” dịp Tết, chủ tiệm làm việc xuyên đêm

Nhu cầu gửi thú cưng tăng vọt, nhiều nơi kín lịch từ trước Tết

Theo anh Hoài Phong, đại diện một đơn vị chăm sóc thú cưng hoạt động tại TPHCM từ năm 2019, Tết luôn là giai đoạn cao điểm nhất trong năm.

“Lượng khách tăng khoảng 50-100% so với ngày thường, có ngày chúng tôi phục vụ tới 30-40 chó, mèo vì nhiều gia đình muốn thú cưng sạch đẹp đón năm mới.

Nhu cầu chăm sóc thú cưng tăng mạnh trong dịp Tết (Ảnh; NVCC).

Đồng thời, nhu cầu gửi thú cưng ở khách sạn cũng rất lớn khi chủ nuôi về quê hoặc đi du lịch dài ngày”, anh Phong nói.

Theo chị Hà Thị Mộng Trinh, chủ một mô hình khách sạn mèo tại TPHCM, riêng dịp Tết Nguyên đán, lượng khách có thể tăng 90-95% so với ngày thường.

“Có thời điểm phòng gần như kín chỗ, tôi buộc phải từ chối khách để đảm bảo chất lượng chăm sóc”, chị nói.

Chị Trinh cho hay việc coi thú cưng như thành viên trong gia đình khiến yêu cầu của khách hàng ngày càng cao. Nhiều chủ nuôi còn muốn thú cưng được chăm sóc trong không gian sạch sẽ, có phòng riêng, chế độ ăn uống đúng thói quen và được theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Mèo được ở phòng "hạng sang", chăm sóc theo chế độ riêng (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh dịch vụ lưu trú, các gói chăm sóc ngoại hình cho thú cưng cũng tăng mạnh vào dịp cuối năm. Anh Hoài Phong nhấn mạnh chăm sóc thú cưng tại nhà hiện là thế mạnh của đơn vị vì giúp chủ nuôi tiết kiệm thời gian.

Giá dịch vụ khá đa dạng, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy loại hình và gói chăm sóc. Với khách sạn thú cưng, phòng tiêu chuẩn phổ biến ở mức 300.000-600.000 đồng/ngày, trong khi phòng cao cấp hoặc phòng riêng cho nhiều thú cưng trong cùng gia đình có thể lên tới vài triệu đồng mỗi ngày.

Dù chi phí không thấp, nhiều chủ nuôi vẫn sẵn sàng chi trả để đổi lấy sự yên tâm khi vắng nhà trong dịp lễ.

Theo anh Hoài Phong, người làm nghề chăm sóc thú cưng ngoài kỹ năng, còn phải có sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát rủi ro.

“Thú cưng không thể nói ra cảm giác của mình, nhiều bé sợ hãi hoặc có bệnh nền tiềm ẩn. Chính vì vậy, các nhân sự phải được đào tạo để hiểu tâm lý, xử lý tình huống khó và hạn chế tối đa trầy xước hay áp lực cho các bé”, anh chia sẻ.

Đơn vị của anh Phong kín khách dịp Tết (Ảnh: NVCC).

Để chuẩn bị cho mùa cao điểm Tết, đơn vị của anh Phong thường tuyển thêm nhân sự từ 4-5 tháng trước để đào tạo bài bản. Đội ngũ phải làm việc với cường độ cao, chia ca liên tục nhằm vừa đáp ứng lượng khách tăng mạnh, vừa duy trì chất lượng dịch vụ ổn định.

Với chị Trinh, người sáng lập mô hình khách sạn mèo chuyên biệt từ năm 2023, nghề chăm sóc thú cưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng quan sát cao.

“Mèo thường không biểu hiện rõ khi khó chịu hay đau đớn, nên người chăm sóc phải nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong hành vi, ăn uống hay vận động. Ngoài ra, kiến thức sơ cứu cơ bản cũng rất quan trọng để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp”, chị nói.

Theo chị Trinh, người thật sự yêu động vật và có đủ kiến thức, kỹ năng chăm sóc thú cưng thì mới có thể theo nghề (Ảnh: NVCC).

Những ngày cao điểm lễ, Tết, nhân viên tại các cơ sở gần như túc trực 24/24. Ngoài cho ăn, vệ sinh phòng và theo dõi sức khỏe, nhiều nơi còn lắp camera để khách hàng quan sát thú cưng từ xa. Điều này vừa giúp chủ nuôi yên tâm, vừa tạo thêm áp lực trách nhiệm cho người làm nghề, bởi mọi thao tác đều phải chính xác và an toàn.

Dù công việc vất vả, nhiều người trong nghề tâm sự điều khiến họ gắn bó lâu dài chính là sự tin tưởng của khách hàng. Anh Hoài Phong cho biết cơ sở của anh có những khách đã đồng hành cùng đơn vị suốt 5-6 năm qua, trở thành khách quen mỗi dịp lễ, Tết.

Dắt chó đi dạo xuyên Tết

Anh Võ Quang Minh Nhật, người sáng lập đơn vị cung cấp dịch vụ dắt chó đi dạo (dog walker) tại TPHCM, cho hay mô hình được anh triển khai từ năm 2022. Đó là thời điểm sau dịch Covid-19, khi nhu cầu đưa thú cưng ra ngoài vận động, giao tiếp và làm quen môi trường tăng mạnh.

“Giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất là khách hàng còn dè dặt vì dịch vụ còn khá mới. Nhiều người chưa thực sự yên tâm giao thú cưng cho người lạ”, anh Nhật chia sẻ.

Nhiều người chi tiền triệu để thú cưng được dắt đi dạo xuyên Tết (Ảnh: NVCC).

Theo anh Nhật, để làm nghề này không chỉ cần yêu động vật mà còn phải có tâm lý vững, khả năng xử lý tình huống và đặc biệt là đọc được trạng thái của từng bé cún để điều chỉnh hành vi phù hợp với nhu cầu của chủ nuôi.

Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng dịch vụ thường tăng cao do nhiều gia đình về quê hoặc đi du lịch. Điều này khiến thú cưng của họ phải ở nhà trong thời gian dài, dễ bị áp lực, trầm cảm nếu không được vận động.

Vì vậy, dịch vụ này giúp thú cưng của họ được ra ngoài vận động, tiếp xúc môi trường, từ đó ổn định tâm lý và khoẻ mạnh hơn trong những ngày vắng chủ.

Hiện đơn vị của anh Nhật cung cấp các gói dắt chó đi dạo trong khoảng 45-60 phút, có thể kết hợp đưa đi spa, dạo phố hoặc ra công viên vận động.

Trong đó, gói được khách hàng lựa chọn nhiều nhất là đưa chó ra công viên để chạy nhảy, tiêu hao năng lượng, đòi hỏi dog walker phải có sức khoẻ tốt để theo sát thú cưng trong suốt buổi đi dạo.

Mức giá của dịch vụ này dao động từ 200.000 đến 350.000 đồng cho mỗi buổi 60 phút, tuỳ quãng đường di chuyển và trọng lượng của chó. Trung bình, mỗi bé cún sử dụng dịch vụ khoảng 7-8 lần mỗi tháng, cao điểm có thể lên tới 8-10 bé được chăm sóc luân phiên bởi đội ngũ 2-3 nhân sự.

Đội ngũ hiện tại của anh gồm 3 nhân viên làm việc toàn thời gian. Anh Nhật phải tuyển thêm một số cộng tác viên bán thời gian để tăng cường vào các dịp cao điểm trong năm.

Ngoài được dắt đi dạo, thú cưng còn được chủ chi tiền cho các dịch vụ khác như ở khách sạn, chăm sóc, tắm gội... suốt dịp Tết (Ảnh: NVCC).

Với anh Nhật, mỗi ca chăm sóc đều mang lại trải nghiệm riêng cho người làm nghề.

“Đáng nhớ nhất là trường hợp chúng tôi tiếp nhận một bé cún giống Béc-giê Bỉ rất nhạy cảm và không muốn tiếp xúc với người lạ.

Chúng tôi phải dành 3 buổi liên tiếp chỉ để làm quen, tạo cảm giác an toàn cho bé. Sau đó, bé đã có thể đi dạo ở nơi đông người, ngồi yên trên xe máy của chủ và thực hiện một số lệnh cơ bản như ngồi, nằm, bắt tay”, anh kể.

Theo anh Nhật, dịch vụ dắt chó đi dạo không chỉ đơn thuần là chăm sóc thú cưng thay chủ, mà còn góp phần cải thiện sức khoẻ thể chất, tinh thần cho vật nuôi và xây dựng mối quan hệ hài hoà hơn giữa con người với những “người bạn bốn chân” trong đời sống đô thị hiện đại.