Cơ hội đi nước ngoài làm việc, lương gần 100 triệu đồng mỗi tháng

Chiều 8/5, trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên có nhu cầu tìm hiểu thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn nghề.

Bà Nguyễn Thị Vinh, đại diện một đơn vị tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài cho biết, mong muốn của công ty là tuyển dụng 100 sinh viên đã tốt nghiệp đại học đi làm việc tại Đức.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tại chương trình (Ảnh: Quách Tuấn).

Theo bà Vinh, sinh viên khi ứng tuyển làm việc tại thị trường Đức phải thật sự năng động, có sức khỏe, tiếp cận công việc nhanh. “Các sinh viên sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm việc tại Đức có mức lương cơ bản gần 80 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca tổng thu nhập có thể đạt tới gần 100 triệu đồng/tháng (trước thuế)”, bà Vinh thông tin.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, đại điện một đơn vị tuyển dụng lao động làm việc trong nước cho biết, công ty có trên 100 chi nhánh ở hầu hết các tỉnh, thành trong nước. Mong muốn của công ty là tuyển dụng nhân công ở 3 lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm và làm việc trang trại.

Theo ông Anh, sinh viên học các ngành liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm khi mới ra trường dù chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty tiếp tục tổ chức đào tạo để nâng cao trình độ.

“Đến với ngày hội việc làm, công ty dành hơn 100 vị trí tuyển dụng cho các sinh viên. Sau khi được tuyển dụng, tùy từng vị trí công việc, mức thu nhập đạt từ 15 đến 25 triệu/tháng”, ông Anh nói.

Trần Mai Uyên (SN 2006), sinh viên năm thứ 2, Khoa Quản trị kinh doanh cho biết tham dự ngày hội việc làm là cơ hội để cô tìm hiểu, lựa chọn công việc phù hợp cho tương lai.

“Qua tìm hiểu các gian hàng tư vấn, giới thiệu tuyển sinh về đào tạo ngoại ngữ, tôi muốn học thêm tiếng Trung, tiếng Nhật để phục vụ công việc sau khi tốt nghiệp. Có như vậy, cơ hội việc làm sau ra trường sẽ tốt hơn”, Uyên nói.

Nguyễn Thúy Ngọc, sinh viên năm thứ 2, Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp cho biết lĩnh vực quan tâm nhất là chế biến, xuất khẩu nông sản.

Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp thông tin tuyển sinh, tuyển dụng việc làm cho sinh viên (Ảnh: Quách Tuấn).

“Qua tư vấn, giới thiệu của các doanh nghiệp liên quan đến ngành đã học, sau khi tốt nghiệp tôi hy vọng sẽ có nhiều lựa chọn công việc hơn”, Ngọc chia sẻ.

Theo ông Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, ngày hội việc làm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đây là dịp để sinh viên tiếp cận trực tiếp với thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.

“Trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi nhanh chóng, nhà trường xác định phải tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, chú trọng phát triển năng lực thực hành, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng cho người học. Điều này, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng với thị trường lao động trong kỷ nguyên mới”, ông Huyền nói.