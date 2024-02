Công nhân vui mừng nhận lì xì trong ngày trở lại làm việc sớm sau nghỉ Tết

Ngày 14/2, tức Mùng 5 Tết, mặc dù là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhưng hàng trăm công nhân Công ty TNHH Woosin Vina (đóng tại Khu công nghiệp Vsip, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã trở lại làm việc.

Đây là một trong ít doanh nghiệp tại Nghệ An đón công nhân trở lại làm việc sớm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày vừa qua.

Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An động viên người lao động trong ngày trở lại làm việc sớm sau kỳ nghỉ Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau năm 2023 đầy khó khăn với việc thiếu đơn hàng và thị trường tiêu thụ bị thu hẹp thì việc công nhân trở lại làm việc sớm và đầy đủ là dấu hiệu tích cực về sự phục hồi của doanh nghiệp.

Ngay từ sáng sớm, cùng với Công đoàn công ty, đại diện Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã có mặt từ sớm, đón công nhân trở lại làm việc.

Công nhân phấn khởi nhận lì xì khi đi làm sớm sau Tết (Video: Hoàng Lam).

Nhiều công nhân cho biết, họ phải dậy sớm, di chuyển gần 20km để đến công ty đúng giờ trong tiết trời buổi sáng khá lạnh giá. Tuy nhiên, niềm vui được trở lại làm việc sớm khiến họ cảm thấy rất phấn khởi.

Bà Hoàng Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam - trao lì xì chúc mừng năm mới tới công nhân (Ảnh: Hoàng Lam).

100 công nhân đến công ty sớm nhất được Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tặng lì xì chúc mừng năm mới.

Bà Hoàng Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An - rất vui mừng khi trong ngày trở lại làm việc sớm, anh chị em công nhân đã đi làm rất đúng giờ, với một tâm thế vui tươi, phấn khởi.

Thay mặt Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, bà Hương gửi lời chúc mừng năm mới, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới anh chị em công nhân Công ty TNHH Woosin Vina và toàn thể gia đình.

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chào đón người lao động trở lại làm việc sớm (Ảnh: Hoàng Lam).

"Tôi hi vọng, với sự đoàn kết và nỗ lực, chúng ta sẽ tạo ra một khí thế lao động hăng say. Mong rằng sau ngày khởi động đầu năm mới này chúng ta sẽ thi đua lao động sản xuất, trước hết là nâng cao thu nhập cho bản thân, gắn bó, xem doanh nghiệp là ngôi nhà thứ 2 của mình, đồng thời góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung", Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam chia sẻ.

100 công nhân đi làm sớm trong ngày mùng 5 Tết vui mừng nhận lì xì của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Ngũ Thị Hồng là một trong 100 công nhân may mắn nhận lì xì trong ngày trở lại làm việc sớm đầu năm của tổ chức công đoàn.

Nữ công nhân này đã gắn bó 3 năm với Công ty THNN Woosin Vina tâm sự, bản thân rất xúc động trước sự quan tâm, động viên của tổ chức công đoàn dành cho người lao động sau kỳ nghỉ Tết. Chính sự đồng hành của tổ chức công đoàn sẽ tiếp thêm động lực để chị và các công nhân cố gắng, nỗ lực hơn trong sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

Niềm vui của người lao động trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

"Tôi mong rằng, trong năm mới này công ty có nhiều đơn hàng hơn, nhiều việc làm hơn, công nhân có thu nhập cao hơn để có đời sống tốt hơn", nữ công nhân Ngũ Thị Hồng tâm sự.