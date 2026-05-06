4 tháng đầu năm, TPHCM có gần 49.000 người thất nghiệp

Người lao động thất nghiệp được tư vấn việc làm và nâng cao kỹ năng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngày 6/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã có báo cáo tình hình hoạt động 4 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, tính từ ngày 1/1 cho đến ngày 25/4, trung tâm đã tiếp nhận 48.524 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 47.089 hồ sơ trực tiếp và 1.435 hồ sơ trực tuyến.

Trong các hồ sơ đã tiếp nhận, trung tâm đã thực hiện thủ tục, tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 42.098 người.

Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm, trung tâm đã tiếp nhận 211.517 lượt người đến thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong chi trả trợ cấp thất nghiệp và thu hồi tiền hưởng trợ cấp sai quy định.

Với người lao động thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM hiện đang tăng cường tư vấn hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 4 tháng qua đã hỗ trợ cho 1.615 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp học nghề.

Trong thời gian này, trung tâm cũng đã tổ chức, tham gia thực hiện 62 phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối cung cầu lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 194.228 lượt người; tổ chức 28 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc cho người lao động, cập nhật chính sách pháp luật cho doanh nghiệp…