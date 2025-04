"Bữa cơm tri ân" của chiến sĩ CSGT với những người lính năm xưa

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Nghệ An đã tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân, ấm áp nghĩa tình" tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, xã Nghi Phong, thành phố Vinh.

Các cán bộ, chiến sĩ đã tự tay chuẩn bị và cùng ngồi lại bên mâm cơm thân mật cùng các thương binh đang điều dưỡng tại đây.

Bữa cơm với những món ăn giản dị, đậm hương vị quê nhà không chỉ mang đến không khí ấm cúng mà còn là sự sẻ chia chân thành, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay dành cho những người lính đã hy sinh một phần xương máu vì nền độc lập dân tộc.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An dành những phần quà ý nghĩa tặng các thương binh tại khu điều dưỡng (Ảnh: Văn Hậu).

Một cán bộ Phòng CSGT tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân" với mong muốn được gần gũi, sẻ chia cùng các thương binh, những người đã hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe vì nền độc lập dân tộc.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được nhắc nhở về truyền thống anh hùng, từ đó nỗ lực rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân".

Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An hiện là nơi chăm sóc, điều trị cho hơn 100 thương binh, bệnh binh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Phần lớn trong số họ từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường ác liệt, nay mang trong mình những di chứng nặng nề do chấn thương sọ não, rối loạn tâm thần hoặc ảnh hưởng của chất độc hóa học.

Không chỉ là nơi điều trị, khu điều dưỡng còn là mái nhà chung, nơi những người lính năm xưa nương tựa tinh thần và gìn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân, ấm áp nghĩa tình" tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An (Ảnh: Văn Hậu).

Bữa cơm nghĩa tình trở thành cầu nối giữa những người lính năm xưa và lớp trẻ hôm nay. Không chỉ là dịp để lắng nghe ký ức chiến trường, hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do, mà còn giúp hun đúc lý tưởng, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ.

Một cán bộ Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia của Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An. Những bữa cơm ấm áp, những món quà đầy nghĩa tình không chỉ giúp các bác thương binh vơi đi phần nào nỗi đau chiến tranh, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để sống vui, sống khỏe. Đây thực sự là sự tri ân sâu sắc và đầy nhân văn, lan tỏa nghĩa tình trong xã hội hôm nay".

Dịp này, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cũng dành nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần và hỗ trợ đời sống vật chất cho các thương binh tại khu điều dưỡng.

"Bữa cơm tri ân, ấm áp nghĩa tình" không chỉ là hoạt động mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện sự tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", phát huy bản sắc tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong thời bình.