1.300 lao động được hỗ trợ tiền xăng trong 3 tháng

Ngày 9/4, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thuyên Nguyên (khu công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, ban giám đốc đã quyết định hỗ trợ tiền xăng cho 1.300 cán bộ, người lao động của công ty.

Mỗi người được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng. Chế độ này được công ty thực hiện trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6), tổng kinh phí hỗ trợ 780 triệu đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thuyên Nguyên hỗ trợ tiền xăng cho 1.300 cán bộ, người lao động (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Đại diện công ty này cho biết, thời gian qua giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt và đi lại của cán bộ, người lao động. Với tinh thần thấu hiểu, sẻ chia, ban giám đốc công ty quyết định hỗ trợ tiền xăng dầu để đồng hành cùng người lao động.

Mức hỗ trợ không lớn nhưng ban giám đốc công ty hy vọng việc này sẽ giúp cán bộ, người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.