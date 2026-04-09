Hơn 10.000 công nhân được hỗ trợ tiền xăng đi làm

Ngày 8/4, lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (trụ sở tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã chi xong hơn 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ tiền xăng cho hơn 10.000 người lao động. Khoản hỗ trợ này được chi trực tiếp cho công nhân, người lao động làm việc tại tất cả nhà máy, chi nhánh thuộc công ty. Mỗi người được nhận 200.000 đồng.

Công nhân vui mừng khi nhận khoản hỗ trợ 200.000 đồng (Ảnh: Văn Minh).

Theo lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, dù giá trị vật chất không lớn nhưng khoản hỗ trợ mang ý nghĩa tinh thần đáng kể khi cơ bản giúp công nhân trang trải chi phí xăng xe trong tháng.

Bà Trần Thị Minh Hiếu, Chủ tịch Công đoàn xã Chiên Đàn (thành phố Đà Nẵng), cho biết riêng chi nhánh Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ đóng trên địa bàn xã có 489 lao động và đều nhận đủ hỗ trợ.

Ông Mai Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn công ty Dệt may Hoà Thọ - Phú Ninh, cho biết số tiền 200.000 đồng này đã được đưa đến tay công nhân tại chi nhánh. Đây là khoản hỗ trợ bổ sung ngoài các chế độ hiện có, vì thông thường trong cơ cấu lương của công ty đã bao gồm khoản phụ cấp đi lại, xăng xe cho công nhân.

“Số tiền hỗ trợ không lớn nhưng trong giai đoạn này thể hiện sự quan tâm của công ty với người lao động. Khi nhận được hỗ trợ, anh chị em công nhân cười vui lắm, ai cũng phấn khởi chụp hình khoe với người thân”, ông Minh chia sẻ.

Trước đó, một công ty khác ở Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch (thành phố Đà Nẵng) cũng chi hỗ trợ 200.000 đồng tiền xăng cho 1.000 người lao động.