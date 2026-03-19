Doanh nghiệp may chi 650 triệu đồng hỗ trợ tiền xăng cho 1.300 lao động

Ban Giám đốc Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (tại Cụm công nghiệp Nam Phong, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) mới đây đã quyết định chi 650 triệu đồng hỗ trợ tiền xăng xe cho 1.300 lao động nhằm góp phần giảm áp lực chi phí đi lại.

Đại diện lãnh đạo công ty trao hỗ trợ cho người lao động (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo đại diện doanh nghiệp, khoảng 90% người lao động sử dụng phương tiện cá nhân để đi làm, số còn lại đi xe đưa đón. Trước đó, công ty đã hỗ trợ 330.000 đồng/người/tháng đối với lao động tự túc phương tiện.

Trước biến động giá xăng dầu, doanh nghiệp này tiếp tục hỗ trợ đột xuất 500.000 đồng/người cho toàn bộ cán bộ, công nhân. Khoản hỗ trợ được Ban Giám đốc và tổ trưởng các tổ sản xuất trao trực tiếp đến người lao động.

Công nhân nhận hỗ trợ từ công ty (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chị Nguyễn Thị Thỏa (trú xã Trường Lưu, Hà Tĩnh), công nhân công ty, chia sẻ khoản hỗ trợ đột xuất từ doanh nghiệp đã giúp công nhân yên tâm làm việc. Sau khi nhận phần quà trên, ngoài chị Thỏa, nhiều công nhân còn chia sẻ niềm vui này lên trang Facebook cá nhân.