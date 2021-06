Xu hướng lựa chọn nội thất thang máy cuối năm 2021

Dân trí Thang máy gia đình đang trở thành một sản phẩm phổ biến tại Việt Nam. Nhiều gia chủ hiện nay coi thang máy là một "tác phẩm nghệ thuật", là điểm nhấn cho tổng thể kiến trúc của cả ngôi nhà.

Sự lên ngôi của sắc màu thiên nhiên

Nội thất thang máy đang trở thành "sân khấu" thể hiện tài năng của rất nhiều kiến trúc sư lừng danh trên thế giới. Sự kết hợp tưởng như đơn giản giữa các loại vật liệu kim loại, nhựa, inox, kính… trong một khoảng không gian bị hạn chế như chiếc cabin thang máy tạo nên những hiệu ứng tác động mạnh đến giác quan và dĩ nhiên, điều này là chất xúc tác để các kiến trúc sư thăng hoa.

Trong năm nay, xu hướng nội thất thang máy lấy nguồn cảm hứng từ thiên nhiên đang rất được ưa chuộng trên thế giới. Màu sắc của cây xanh cùng các tông màu nhẹ nhàng, ấm áp hay gỗ mộc mạc đang là "trend" được nhiều hãng thang máy danh tiếng giới thiệu tới khách hàng. Xu hướng này kết hợp giữa tình yêu thiên nhiên và các yếu tố về công nghệ, nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ trung.

Thiết kế cabin mang sắc màu thiên nhiên đang được ưa chuộng trong năm (Ảnh: FUJIALPHA).

Những hình ảnh, họa tiết trang trí gần gũi với tự nhiên vừa làm giảm cảm giác chật hẹp về không gian, vừa có thể là các tác phẩm mang tính nghệ thuật để người sử dụng thang máy ngắm nhìn trong lúc di chuyển. Đây là một trải nghiệm được đánh giá cao hơn nhiều so với việc nhìn thấy những bức vách kim loại khô cứng như thường lệ.

Xu hướng thứ hai đang được ưa chuộng trong năm nay là phong cách tối giản. Tối giản trong kiến trúc, đặc biệt là nội thất được đánh giá là mang đến cảm giác sang trọng nhưng theo chiều hướng cổ điển. Một thiết kế tối giản có sức hấp dẫn vượt thời gian. Không những thế, thiết kế tối giản còn mang đến cảm giác thông thoáng và rộng rãi hơn thực tế cho người sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng trong các cabin thang máy sử dụng trong hộ gia đình, vốn có diện tích khiêm tốn.

"Bản giao hưởng" của kim loại cũng tạo nên những màu sắc độc đáo cho cabin thang máy (Ảnh: FUJIALPHA).

Thiên nhiên và sự tối giản đang lên ngôi, nhưng vẫn có rất nhiều nhà thiết kế trung thành với phong cách "cổ điển" của nội thất thang máy. Nhưng xu hướng của năm nay là kết hợp cùng lúc nhiều vật liệu kim loại để tạo nên hiệu ứng mạnh về thị giác và thể hiện được sự chắc chắn của toàn bộ sản phẩm. Các loại vật liệu chủ đạo vẫn là vàng, bạc, niken, đồng thau, vàng hồng, đồng... nhưng năm nay, bạc và niken đánh bóng đang được lựa chọn nhiều hơn trong ngành thang máy.

Chọn các mẫu cabin đẹp ở đâu?

Tại Việt Nam hiện nay, thương hiệu "Thang máy của Kiến trúc sư" - FUJIALPHA đang rất được khách hàng cả nước ưa chuộng nhờ cung cấp khả năng tùy chỉnh về thiết kế nội thất cho cabin, bên cạnh chất lượng Nhật Bản công nghệ hiện đại liên tục được cập nhật của các sản phẩm.

Với gần 20 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, FUJIALPHA thấu hiểu nhu cầu của khách hàng nên các dòng sản phẩm của hãng đều được chăm chút về yếu tố thẩm mỹ, mỗi thiết kế là một linh hồn riêng, từ chất liệu đến màu sắc, kiểu dáng để tạo nên phong cách khác biệt cho từng công trình. Đây chính là lý do FUJIALPHA được mệnh danh là "thang máy của Kiến trúc sư".

Không chỉ được giới kiến trúc trong nước đánh giá cao, FUJIALPHA còn được các đối tác quốc tế lựa chọn để đồng hành trong quá trình triển khai các dự án tầm cỡ tại Việt Nam, có thể kể đến các công trình tiêu biểu như: Khách sạn Altara Suites & Four Points by Sheraton Đà Nẵng với số lượng 14 thang, tốc độ lên tới 4m/s; Khách sạn Courtyard by Marriott và Marriott executive Apartments Đà Nẵng với số lượng 14 thang, tốc độ lên đến 7m/s; tòa căn hộ King Palace Hà Nội với số lượng 7 thang, tốc độ 4m/s; tòa căn hộ Altara Residences Quy Nhơn với số lượng 6 thang, tốc độ 4 m/s...

FUJIALPHA cung cấp cho khách hàng khả năng tùy chỉnh về thiết kế cabin thang máy.

FUJIALPHA không chỉ sở hữu nhà máy sản xuất thang máy theo công nghệ Nhật Bản lớn bậc nhất tại miền Bắc mà còn gây dựng được đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề với hơn 10 năm kinh nghiệm, và hệ thống chi nhánh rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ bảo trì - bảo dưỡng cho các thang máy do FUJIALPHA sản xuất, các kỹ thuật viên lành nghề của FUJIALPHA cũng sửa chữa, bảo dưỡng được tất cả các loại thang máy đang có trên thị trường.

FUJIALPHA là công ty thang máy có dịch vụ bảo trì tốt nhất trên thị trường hiện nay

Các dịch vụ mà FUJIALPHA cung cấp cho khách hàng đang được áp dụng theo các tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản. Với nhà máy quy mô lớn, dây truyền sản xuất hiện đại, quy trình dịch vụ, chăm sóc khách hàng được xây dựng bài bản từ khâu tư vấn sản phẩm, bán hàng và bảo dưỡng - bảo trì… là thế mạnh để FUJIALPHA hướng đến trở thành công ty thang máy có dịch vụ tốt nhất trên thị trường.

FUJIALPHA hiện đang cung cấp cho thị trường Việt Nam 8 dòng sản phẩm gồm: Thang máy tải khách; Thang máy quan sát; Thang máy chở hàng; Thang máy ô tô; Băng tải chở người; Thang máy bệnh viện; Thang cuốn; Thang máy gia đình.

FUJIALPHA - Thang máy của kiến trúc sư

Trường Thịnh