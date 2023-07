Xe điện Before All nhận giải top 10 "Thương hiệu mạnh quốc gia 2023"

Lễ công bố Thương hiệu mạnh quốc gia là giải thưởng thường niên, quy tụ sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp trên cả nước. Các đơn vị được vinh danh trong lễ công bố phải trải qua những tiêu chí chọn lọc khắt khe như sở hữu sản phẩm chất lượng cao, phát triển thương hiệu bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.

Tại Lễ trao giải Thương hiệu mạnh quốc gia 2023, xe điện Before All được ghi nhận là thương hiệu uy tín trên thị trường, hoạt động với sứ mệnh làm xanh môi trường bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đại diện Thương hiệu Before All - Tuấn Nghĩa Group - lên nhận giải (Ảnh: Tuấn Nghĩa).

Ra đời năm 2013, được sản xuất và lắp ráp bởi Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa (Tuấn Nghĩa Group), Before All đã phục vụ khách hàng thông qua hơn 700 đại lý. Sau hơn 10 năm kinh doanh, thương hiệu này đã nhận được loạt giải thưởng như Chứng nhận APEC về "Thương hiệu uy tín, chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương 2015"; Cúp và chứng nhận sản phẩm thân thiện với môi trường, chứng nhận ISO 9001; top 10 "Sản phẩm uy tín chất lượng tốt được người tiêu dùng tin dùng năm 2022".

Theo đại diện công ty, ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Before All đã luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực để tiếp tục sáng tạo, cải tiến để cho ra đời thêm nhiều sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

"Với Tuấn Nghĩa nói chung và thương hiệu Before All nói riêng, danh hiệu "Thương hiệu mạnh quốc gia" không chỉ là một sự công nhận mà còn là trọng trách để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, xây dựng thương hiệu xứng đáng với vị thế thương hiệu quốc gia và vươn ra thị trường quốc tế trong tương lai gần", ông Phan Văn Minh, Tổng giám đốc của Before All, cho biết.

Cận cảnh dây chuyền sản xuất tại nhà máy của thương hiệu Before All (Ảnh: Tuấn Nghĩa).

Ghi dấu trên thị trường với những mẫu xe điện thông minh chuẩn thế hệ mới sở hữu những tiện ích tối tân tương tự xe ga, các sản phẩm của Before All đều được lắp ráp theo công nghệ tiên tiến, hướng tới mọi tiêu chuẩn cao nhất châu Âu, đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn về an toàn giao thông, giúp khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng xe trên mọi cung đường.

Hiện nay, Before All sở hữu dòng sản phẩm đa dạng về mẫu mã, công nghệ. Bên cạnh đó, yếu tố phù hợp về giới tính và độ tuổi cũng được Before All quan tâm, chú trọng. Với đối tượng khách hàng trẻ tuổi, Before All mang đến những mẫu thiết kế sành điệu, hợp thời nhưng không kém phần cá tính như XMen V10, Xmen Captain S, BAT S, Xmen Sport S,…

Sản phẩm là sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn trẻ (Ảnh: Tuấn Nghĩa).

Với nhóm văn phòng, đi làm hàng ngày, những mẫu xe trẻ trung, phóng khoáng như: dòng Latina V, Napoli 2.0, LiveGo, GoPath S... phù hợp hơn.

Mẫu mã xe không ngừng cải tiến để phù hợp thị hiếu người dùng (Ảnh: Tuấn Nghĩa).

Trong khi đó, nhóm khách hàng là học sinh cấp hai và người cao tuổi có thể sử dụng mẫu xe đạp điện thanh lịch và tiện ích như GARAW, 133 Fi, S3E.

Before All muốn cải tiến để luôn phù hợp với thị hiếu ở mọi lứa tuổi (Ảnh: Tuấn Nghĩa).

Trong tương lai, Before All cho hay sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới và cải tiến sản phẩm để đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất.

Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty TNHH Sản Xuất, Lắp Ráp Tuấn Nghĩa

VPGD: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0898 080 123

Website: https://beforeall.vn/

Email: info@tuannghia.com