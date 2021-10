Vượt bão Covid-19, DCI Việt Nam mang tới những khóa học online cho hàng nghìn người

Dân trí Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang phức tạp, các khóa học online của DCI Việt Nam vẫn giữ được "độ nóng" của mình và thu hút hàng ngàn học viên tham gia.

DCI Việt Nam được biết đến là một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam về phát triển con người. Sau hơn 6 năm hoạt động với phương châm "Give what you want - Cho đi điều bạn muốn", các khóa học Năng Đoạn Kim Cương của DCI Việt Nam đã thay đổi cuộc đời của hàng trăm nghìn học viên.

Thay đổi và thích nghi giữa đại dịch Covid-19

Không thể phủ nhận dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã bào mòn sức lực của nhiều doanh nghiệp trong nước. Dù vậy, vẫn có những "điểm sáng" duy trì được sự ổn định, thích ứng với bối cảnh toàn cầu và DCI Việt Nam tự hào là một trong số đó.

Tuy cũng gặp phải nhiều khó khăn và thách thức lớn trong thời gian đầu, là làm thế nào để kết nối với học viên và đảm bảo tính liên tục của hoạt động giảng dạy thông qua hình thức đào tạo trực tuyến. Nhưng DCI Việt Nam đã nhanh chóng thích nghi và thành công "vượt khó" với những khóa học online thu hút được hàng nghìn người tham gia.

Số lượng học viên đăng ký tham gia các khóa học Năng Đoạn Kim Cương lên tới hơn 1000 người tham gia kể cả trong mùa dịch.

Năng Đoạn Kim Cương - Cho đi điều bạn muốn

Năng Đoạn Kim Cương là chương trình nổi tiếng khắp thế giới, được ứng dụng trên hơn 25 quốc gia, 35 thành phố khác nhau. Chương trình được biết tới như một giải pháp giúp "chạm" vào bên trong con người và khám phá sức mạnh nội tại của bản thân để thành công trong kinh doanh và cuộc sống. Không chỉ vậy, Năng Đoạn Kim Cương còn giúp chúng ta tìm được nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề, hướng con người đến những điều tích cực, xác định và thực hành để đạt được 5 mục tiêu cuộc đời: tài chính, sức khỏe, mối quan hệ, sự bình an và cống hiến với xã hội.

Được biết chương trình Năng Đoạn Kim Cương do ông Geshe Michael Roach (tác giả cuốn sách Năng Đoạn Kim Cương) biên soạn bao gồm 12 cấp độ (Diamond Cutter Institute - DC.I) đang được giảng dạy ở 30 quốc gia. Mỗi cấp độ là một sự thức tỉnh về một lĩnh vực khác nhau giúp con người đạt được sự thông tuệ, niềm an vui với cuộc sống, hạnh phúc trong các mối quan hệ, và sự sung túc về tài chính. Với triết lý "Cho đi điều bạn muốn" cùng những kết quả kỳ diệu trong cộng đồng DCI trên khắp thế giới đã minh chứng rằng: chúng ta có thể đạt được mọi mục tiêu của mình chỉ bằng cách áp dụng đúng, đều đặn, thành tâm những nguyên tắc trong chương trình này.

Tiến sĩ Geshe Michael Roach - tác giả của cuốn sách Năng Đoạn Kim Cương.

Tháng 6/2016, ông Nguyễn Công Bình - CEO DCI Việt Nam đã trở thành giảng viên DCI và chính thức mang chương trình Năng Đoạn Kim Cương về Việt Nam với mong muốn lan tỏa những triết lý tốt đẹp này tới 95 triệu dân Việt Nam.

Nói về cơ duyên đến với DCI, ông Nguyễn Công Bình chia sẻ: "Là một người phụ huynh, tôi luôn suy nghĩ về việc làm thế nào để nuôi dạy con cái của mình một cách toàn diện. Đó chính là động lực để tôi từ một người kinh doanh thương mại lấn sân vào lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình làm trong ngành này, tôi nhận ra rằng phát triển cho trẻ thôi thì chưa đủ, vì chính người lớn chúng ta cũng cần được học, cần được phát triển bản thân. Chính điều đó đã thôi thúc tôi đã tham dự rất nhiều khóa học của các người thầy nổi tiếng thời bấy giờ. Đến năm 2014 tại Đài Loan, cơ duyên giúp tôi được tiếp cận trí tuệ của Năng Đoạn Kim Cương DCI và người thầy vĩ đại Geshe Michael Roach. Bằng việc vận dụng những trí tuệ này vào cuộc sống và doanh nghiệp của mình, tôi đã đạt được những thành công vượt trội. Chính câu chuyện thành công của cá nhân giúp tôi mong muốn và quyết tâm lan tỏa những giá trị của DCI đến người Việt."

Ông Bình cũng cho biết, hầu hết các học viên sau khi tham gia khóa học Năng Đoạn Kim Cương đều tìm thấy cho mình sự thành công bền vững và hạnh phúc viên mãn. Rất nhiều học viên đã chia sẻ với ông rằng: "Sau khi trải qua khóa học Năng Đoạn Kim Cương, tôi có thể đối diện với vấn đề của mình với một cái nhìn đúng đắn và biết cách vượt qua nó theo cách luôn luôn đúng. Điều này cũng mang lại cho tôi được sự viên mãn trong mối quan hệ với gia đình, đồng nghiệp và hơn hết tôi sống tử tế hơn, tích cực hơn."

Thầy Nguyễn Công Bình giao lưu cùng các học viên trong khóa học của DCI Việt Nam.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang phức tạp, nhưng với sự thích nghi và khát khao giúp đỡ cộng đồng, DCI Việt Nam đã vươn mình thay đổi với những khóa học online chuyên nghiệp và bài bản nhằm lan tỏa triết lý DCI tới mọi người. Không ngoài mong đợi, các khóa học online đã thu hút hàng nghìn người trên khắp Việt Nam và cộng đồng người Việt tại nước ngoài tham gia, tìm hiểu. Tới nay, nhu cầu và số lượng học viên vẫn không ngừng tăng cao. Trong tương lai, DCI Việt Nam hứa hẹn sẽ khai giảng nhiều khóa học online hơn nữa để có thể giúp đỡ và lan tỏa thông điệp tích cực tới mọi người.

