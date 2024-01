"Vua thép" không đạt kế hoạch, cổ phiếu công ty vẫn tăng mạnh

Trên vùng 1.180 điểm của VN-Index, thị trường chứng khoán phiên đầu tuần chịu áp lực chốt lời đáng kể và rung lắc. Tuy vậy, nhờ dòng tiền tích cực nên mức điều chỉnh không đáng kể.

VN-Index giảm nhẹ 2,22 điểm tương ứng 0,19% còn 1.179,28 điểm; HNX-Index giảm 0,81 điểm tương ứng 0,35%; UPCoM-Index giảm 0,26 điểm tương ứng 0,29%.

Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất thị trường phiên sáng 22/1 (Nguồn: VDSC).

Thanh khoản thị trường đạt 396 triệu cổ phiếu tương ứng 8.204 tỷ đồng trên HoSE và 34 triệu cổ phiếu tương ứng 621 tỷ đồng trên HNX. UPCoM có hơn 17 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 280 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm giá, với tổng cộng 475 mã giảm trên cả 3 sàn so với 321 mã tăng.

Cổ phiếu HPG của Hòa Phát sáng nay gây chú ý với thanh khoản vượt trội so với mặt bằng chung, khớp lệnh 29,3 triệu đơn vị; kế đến SHB khớp 17,8 triệu cổ phiếu; HSG khớp 15,8 triệu cổ phiếu; MBB khớp 15,1 triệu cổ phiếu.

VCB, HPG là hai mã có đóng góp đáng kể nhất cho VN-Index, lần lượt 0,55 điểm và 0,5 điểm. Trong đó, HPG tăng 1,3% lên 28.150 đồng và VCB tăng 0,4% lên 93.000 đồng.

HPG tăng giá tốt với khối lượng giao dịch lớn sau khi Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 với doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ, đạt 34.925 tỷ đồng; lãi tăng 48% so với quý trước, đạt 2.969 tỷ đồng. Lũy kế năm 2023, "vua thép" đạt 120.355 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% so với cùng kỳ, lãi sau thuế 6.800 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Cổ phiếu ngành tài nguyên cơ bản sáng nay có diễn biến tích cực. POM tăng 5%, có thời điểm tăng trần; MBC tăng 3,9%; SVT tăng 3,5%; HSG tăng 2%; NKG tăng 1,8%; TLH tăng 1,8%...

Hầu hết cổ phiếu bất động sản giảm giá. FIR tiếp tục giảm sàn; KBC giảm 3,2%, có thời điểm giảm sàn; CKG giảm 2,4%; VRC giảm 2,1%; ITA giảm 1,7%; CCL giảm 1,7%.

Cổ phiếu ngân hàng sáng nay phân hóa nhẹ. Phía tăng có sự góp mặt của SSB, MBB, EIB, SHB, VCB, VPB, HDB; chiều ngược lại, CTG, LPB, VIB, BID, TCB, TPB, STB, ACB quay đầu giảm sau khi đạt được trạng thái tăng ở đầu phiên.

Nhiều cổ phiếu dịch vụ tài chính cũng điều chỉnh như EVF, BSI, VIX, FTS, VCI, SSI, HCM, CTS, VDS…