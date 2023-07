Vụ Trịnh Văn Quyết: 2 nhân viên nghỉ việc sớm, FLC nói không liên quan

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa có công văn phúc đáp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình về tính xác thực thông tin cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can thêm 15 người liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết "thao túng thị trường chứng khoán".

Trước đó, vào ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với 15 bị can trong vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm "thao túng thị trường chứng khoán".

Trụ sở của Tập đoàn FLC tại đường Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các thông tin ban đầu cho thấy, trong số 15 bị can này có nhiều người có mối quan hệ thân thiết, có người là cha - con, có người là vợ - chồng, nay cùng bị khởi tố vì có vai trò đồng phạm trong vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.

Theo khẳng định của FLC, về việc khởi tố các cá nhân là Nguyễn Thị Thanh Phương, Bùi Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Thơm, Quách Thị Xuân Thu, Trần Thị Lan, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Huệ, quá trình rà soát của doanh nghiệp cho thấy các cá nhân này không phải là người lao động của tập đoàn. Do đó, tập đoàn không có tài liệu hồ sơ xác thực thông tin.

Về 2 cá nhân bị khởi tố là Nguyễn Thị Nga và Đỗ Thị Huyền Trang, phía FLC cho biết bà Đỗ Thị Huyền Trang là Trưởng phòng Kế toán công ty thành viên - Ban kế toán, bà Nguyễn Thị Nga là Kế toán tổng hợp - Ban kế toán. Tuy nhiên, bà Nga và bà Trang đã lần lượt thôi làm việc tại FLC kể từ ngày 1/6 và 10/6. Do đó, tập đoàn không có tài liệu hồ sơ xác thực thông tin khởi tố đối với 2 cá nhân trên.

Tập đoàn này cũng cho hay, trong vụ án ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố về tội "thao túng thị trường chứng khoán", doanh nghiệp không phải là chủ thể có liên quan và/hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc này. Vụ việc không tác động hay làm thay đổi các định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.