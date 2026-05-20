Vụ đòi nhận tiền trúng Vietlott 80 tỷ đồng sau 2 năm: Lưu ý khi mua xổ số

Bất ngờ đòi tiền thưởng xổ số 80 tỷ đồng sau gần 2 năm

Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Quảng Ngãi (MB Quảng Ngãi) mới đây thông tin chính thức về nội dung trúng thưởng 80 tỷ đồng xổ số của một khách hàng. Ngân hàng khẳng định không có cơ sở để chi trả khoản tiền trúng thưởng 80 tỷ đồng cho khách hàng Dương Tấn Công như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ngân hàng, khách hàng cho rằng đã mua vé số qua LuckyLott - ứng dụng cung cấp dịch vụ mua hộ vé số - từ tháng 7/2023 và trúng Vietlott 80 tỷ đồng, nhưng đến năm 2025 mới yêu cầu nhận thưởng. Tuy nhiên, cả LuckyLott và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đều xác nhận không phát sinh vé trúng giải 80 tỷ đồng tại kỳ quay số liên quan.

Ngoài ra, khách hàng này cũng không cung cấp được vé số, hình ảnh vé hay tài liệu hợp lệ để chứng minh việc trúng thưởng. Trong khi đó, quy định của Vietlott nêu rõ thời hạn lĩnh thưởng chỉ là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số.

Mua xổ số cần lưu ý gì?

Thực tế, khi mua xổ số, khách hàng cần đặc biệt lưu ý thời hạn lĩnh thưởng để tránh mất quyền nhận giải dù trúng số.

Đối với xổ số kiến thiết truyền thống, theo quy định hiện hành, vé trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết nhận thưởng.

Vé số truyền thống (Ảnh: Ngọc Linh).

Trong khi đó, với các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott với giải thưởng hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, thời hạn lĩnh thưởng dài hơn, là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số cũng mất giá trị lĩnh thưởng theo quy định.

Người mua cần bảo quản vé số cẩn thận, tránh để vé bị rách, nhàu nát, tẩy xóa hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc xác minh thông tin khi lĩnh thưởng. Người mua cũng nên kiểm tra kỹ kỳ quay, dãy số và ngày mở thưởng ngay sau khi mua. Với xổ số điện toán giao dịch trực tuyến, người chơi nên lưu lại hình ảnh vé hoặc thông tin giao dịch để đối chiếu trong trường hợp phát sinh sự cố hoặc tranh chấp.

Đến nay, cả nước có 64 doanh nghiệp nhà nước đang kinh doanh xổ số, bao gồm 63 công ty xổ số kiến thiết tại 63 tỉnh, thành phố và Vietlott (trực thuộc Bộ Tài chính).