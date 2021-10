VsetGroup triển khai dự án trường đào tạo lái xe tại Bình Dương

Dân trí Chia sẻ về kế hoạch trong năm tới, Tập đoàn VsetGroup tiết lộ việc ra mắt dự án trường dạy lái xe đầu tiên được đặt tại Bình Dương nhằm mở rộng quy mô hoạt động, mang đến dịch vụ đa dạng cho khách hàng.

Được triển khai vào quý I năm 2022, trường Đào tạo lái xe Gia Khang thuộc Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Gia Khang - thành viên của Tập đoàn VsetGroup có ngân sách đầu tư dự kiến lên đến 50 tỷ đồng. Dự án sẽ được đặt tại tỉnh Bình Dương với diện tích sử dụng đất hơn 18.000 m2 bao gồm: 1 sân tập lái xe 10.000 m2; 1 sân sát hạch lái xe loại 3 diện tích 4.000 m2 ; cây xanh, bãi đỗ xe, nhà chờ 4.000 m2 và các công trình phụ trợ khác. Tất cả đều đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật ngành của bộ GTVT. Dự kiến mỗi năm, trường đào tạo lái xe Gia Khang sẽ đào tạo khoảng 20.000 học viên với hạng A1, A2 và khoảng 3.000 học viên với hạng B1, B2 và C.

Trường Đào tạo lái xe Gia Khang dự kiến được triển khai vào quý I năm 2022.

Trong điều kiện kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, việc sở hữu riêng một chiếc xe đã không còn quá khó khăn với nhiều người. Do đó, như cầu có giấy phép lái xe cũng ngày một gia tăng. Hiện nay có rất nhiều trung tâm đào tạo chất lượng nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều đơn vị chạy theo lợi nhuận, chạy theo số lượng mà bỏ qua các giá trị về chất lượng, về quy chuẩn an toàn cũng như ý thức khi tham gia giao thông.

Hệ thống sân bãi chất lượng, đúng theo quy chuẩn của bộ GTVT.

Chính vì vậy, sứ mệnh của Gia Khang luôn hướng đến là "lăn bánh an toàn" với phương châm "vững kiến thức - chắc thực hành" thông qua việc đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe chuyên nghiệp, nâng cao nhận thức của học viên về tầm quan trọng của việc tham gia giao thông an toàn, học lái xe không chỉ để lấy giấy phép lái xe, học để tham gia giao thông an toàn mà còn góp phần mang lại giá trị tốt đẹp cho văn hóa lái xe của người dân Việt Nam.

Trường Đạo tạo lái xe Gia Khang luôn nâng cao nhận thức an toàn khi tham gia giao thông.

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Gia Khang là doanh nghiệp có dịch vụ đa dạng, cung cấp các giải pháp vận tải hành khách và hàng hóa một cách nhanh chóng an toàn như cho thuê xe tự lái, cho thuê xe có tài xế, thuê xe dài hạn cho doanh nghiệp, cho thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa Bắc Nam, dịch vụ xe khách đường dài…Ngoài ra Gia Khang còn sở hữu hơn 100 xe với nhiều loại hình từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ... có mẫu mã đa dạng như Vios, Civic đến cao cấp như Mec C180, Mec GLC 2021, BMW. Hiện tại, Hợp tác xã Gia Khang đặt trụ sở chính tại TPHCM và có chi nhánh ở Hà Nội cùng các tỉnh miền Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ. Việc triển khai dự án trường đào tạo lái xe trong năm tới không chỉ nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động mà còn mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu ngày càng lớn của người dân, hướng đến mục tiêu đưa Gia Khang trở thành doanh nghiệp vận tải hàng đầu tại Việt Nam.

