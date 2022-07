VPBank làm ăn ra sao trước khi quyết thâu tóm Bảo hiểm OPES?

Cụ thể, trong quý II, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) ghi nhận 13.286 tỷ đồng doanh thu và 4.177 tỷ đồng lãi trước thuế. Mặc dù chỉ tiêu doanh thu của ngân hàng này tăng 10% so với cùng kỳ nhưng lãi trước thuế lại giảm 17%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 31.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập từ lãi tăng ổn định nhờ tín dụng tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2021.

Tương tự, thu nhập thuần từ phí tăng 34,5% so với 6 tháng đầu năm 2021, ghi nhận gần 2.800 tỷ đồng. VPBank lý giải do tăng doanh thu từ hoạt động thanh toán, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, quản lý tài khoản và dịch vụ thẻ. Thu nhập từ nợ đã xử lý đạt kết quả khả quan, tăng 26% so với cùng kỳ với hơn 1.700 tỷ đồng.

(Biểu đồ: Văn Hưng).

Trước đó, phát biểu tại đại hội thường niên, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, cho biết năm nay ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 29.662 tỷ đồng, tăng tới 107% so với năm ngoái. Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận này đứng thứ 2 trong toàn hệ thống ngân hàng, chỉ xếp sau kỳ vọng của Vietcombank (30.675 tỷ đồng).

Chia sẻ với nhà đầu tư, ông Vinh cho biết mục tiêu lợi nhuận đó dựa trên kỳ vọng nhu cầu của nền kinh tế sẽ hồi phục tốt và bản thân nhà băng có khả năng đáp ứng tăng trưởng cao.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của VPBank đạt khoảng 608.275 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Hai chỉ tiêu quan trọng nhất là tiền gửi của khách hàng và cho vay khách hàng của nhà băng này lần lượt đạt 295.420 tỷ đồng và 392.504 tỷ đồng, tăng 22,1% và 10,5% so với đầu năm.

Nếu tính cả các khoản cho vay khác, tổng dư nợ tín dụng của VPBank vào khoảng 436.000 tỷ đồng, trong đó tăng trưởng tín dụng của riêng ngân hàng mẹ nửa năm qua là 14,3%. Lượng khách hàng của VPBank hiện cán mốc 21 triệu khách hàng.

Mới đây, HĐQT VPBank đã thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng 47,85 triệu cổ phần phổ thông do Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES phát hành (tương đương với 87% vốn điều lệ). Với đơn giá trung bình 12.200 đồng/cổ phần, số tiền cần chi ra cho thương vụ này là 585 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất, VPBank gia tăng tỷ lệ sở hữu tại OPES lên tới 98% và trở thành công ty mẹ để hợp nhất kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm trên vào báo cáo tài chính. Thực tế, VPBank là một trong những cổ đông sáng lập và là đối tác của OPES.