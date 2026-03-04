Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui ở dự án nghìn tỷ tại Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 781 chấp thuận Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận tại xã Vĩnh Quang.

Trước đó, dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2216 ngày 14/10/2025 và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm tại Quyết định số 2601 ngày 13/11/2025.

Các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời đang hoạt động tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Theo quyết định chấp thuận, tổng vốn đầu tư dự án là 4.679 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 33,8 tỷ đồng; chi phí xây dựng và triển khai dự án khoảng 4.645 tỷ đồng.

Dự án có thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư và thời hạn hoạt động 50 năm.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan. UBND xã Vĩnh Quang chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Về phía nhà đầu tư, VinEnergo phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã cam kết; không sử dụng đất rừng tự nhiên, đất quốc phòng hoặc đất quy hoạch khu dân cư. Trường hợp có chuyển mục đích sử dụng rừng, doanh nghiệp phải thực hiện điều tra hiện trạng và hoàn tất thủ tục theo quy định.

Đồng thời, nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh trong quá trình triển khai và vận hành dự án, và không được chuyển nhượng dự án khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

Theo quyết định, sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư phải khẩn trương triển khai, rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành 3-6 tháng so với tiến độ được duyệt.

Nếu sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận mà không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt theo quy định.

Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận được kỳ vọng góp phần phát triển nguồn năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.