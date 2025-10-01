VNPT triển khai mô hình mới: Tạo động lực cho đổi mới sáng tạo

Tinh gọn, phân quyền gắn với trách nhiệm

Tập đoàn VNPT triển khai kế hoạch cơ cấu lại toàn diện từ ngày 1/10, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của VNPT. Trọng tâm của kế hoạch là đưa vào vận hành mô hình quản trị hiện đại, phân cấp rõ ràng, gắn quyền hạn với trách nhiệm.

Việc tái cấu trúc Tập đoàn VNPT không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là một yêu cầu tất yếu, khách quan nhằm đáp ứng những đòi hỏi phát triển trong giai đoạn mới.

Trọng tâm của quá trình này là giảm đầu mối kinh doanh và kỹ thuật tại 34 tỉnh, thành phố; tinh gọn các cấp trung gian; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền và làm rõ trách nhiệm của từng đầu mối trong hệ thống.

VNPT triển khai mô hình mới nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo (Ảnh: VNPT).

Đây là nền tảng quan trọng để VNPT từng bước chuyển sang mô hình điều hành trên môi trường số, trong đó mọi hoạt động được vận hành dựa trên dữ liệu, bảo đảm tính liên thông, minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trước nhu cầu thị trường.

Mục tiêu cốt lõi của tái cấu trúc là nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện trải nghiệm nhân viên, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để từng đơn vị và cá nhân phát huy vai trò chủ động trong vận hành và phục vụ.

Cùng với sự trưởng thành về chuyển đổi số nội bộ cũng như sự trưởng thành về dữ liệu, VNPT hướng tới xây dựng một mô hình quản trị hiện đại, tiệm cận chuẩn mực của doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc.

Mô hình quản trị dựa trên dữ liệu giúp VNPT nâng cao tính minh bạch (Ảnh: VNPT).

Tập đoàn sẽ tiến hành đổi mới toàn diện cả mô hình điều hành quản trị lẫn mô hình tổ chức sản xuất - kinh doanh, theo hướng hình thành một tổ chức thông minh, tinh gọn, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao.

Đồng thời, mô hình mới cũng bảo đảm nguyên tắc quản trị minh bạch, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực tại các khu vực trọng yếu, vận hành xuyên suốt và thống nhất từ cấp tập đoàn đến các đơn vị địa phương.

Mục tiêu cốt lõi của tái cấu trúc là nâng cao trải nghiệm khách hàng (Ảnh: VNPT).

Điều hành bằng dữ liệu

VNPT coi dữ liệu là tài sản cốt lõi “nuôi dưỡng” toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ và hoạt động quản trị của doanh nghiệp. VNPT đã và đang chuyển đổi toàn bộ hệ thống quản trị theo mô hình data-driven. Nghĩa là mọi quyết định từ hoạch định chiến lược, thiết kế sản phẩm, đến vận hành dịch vụ đều dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Mô hình quản trị dựa trên dữ liệu giúp VNPT nâng cao tính minh bạch, củng cố năng lực cạnh tranh.

Tinh thần xuyên suốt của mô hình mới là “lấy khách hàng làm trung tâm”. VNPT định hướng phát triển dịch vụ đa dạng, liền mạch để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Mọi tổ chức, công nghệ và vận hành sẽ được thiết kế xoay quanh dữ liệu và chuyển đổi số đồng bộ với hạ tầng dùng chung làm nền tảng.

Mục tiêu cuối cùng là nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa kênh bán hàng, đồng thời xử lý những điểm nghẽn tồn tại trong sản xuất kinh doanh. Đây là hướng đi khẳng định VNPT không chỉ số hóa hạ tầng, mà còn số hóa cả cách thức vận hành và tư duy quản trị.

Khách hàng sẽ được nâng cao trải nghiệm từ việc tái cấu trúc của VNPT (Ảnh: VNPT).

Trên nền tảng số hóa toàn diện, VNPT ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) hay điện toán đám mây (Cloud). Song song, VNPT cũng xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ số đa dạng, trải dài từ viễn thông, công nghệ thông tin đến giáo dục, y tế, chính phủ số, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của xã hội.

“Mô hình mới được thiết kế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nội bộ trên nền tảng lượng hóa hiệu suất, gắn rõ trách nhiệm và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, minh bạch. Đây là cơ sở để hình thành văn hóa tổ chức lấy dữ liệu làm trung tâm, hướng đến hiệu quả thực chất.

Trên nền tảng đó, VNPT từng bước xây dựng mô hình doanh nghiệp linh hoạt, thông minh, hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số chủ lực quốc gia như kỳ vọng của Chính phủ”, Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm khẳng định.

VNPT đang thể hiện tinh thần và quyết tâm cao độ trong việc đổi mới toàn diện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, mô hình quản trị theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chủ quan và bối cảnh khách quan trong xu thế phát triển của nền kinh tế số.

VNPT không chỉ số hóa hạ tầng, mà còn số hóa cả cách thức vận hành và tư duy quản trị (Ảnh: VNPT).

Quá trình tái cấu trúc này không chỉ nhằm tạo ra xung lực mới và không gian phát triển mới, mà còn là bước đi chiến lược để VNPT thực hiện vai trò dẫn dắt trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Với cách tiếp cận bài bản, có cơ sở khoa học, định hướng rõ ràng và mục tiêu nhất quán, mô hình mới chính là lời khẳng định về tính tối ưu trong tổ chức, vận hành và phát triển của một tập đoàn công nghệ tiên phong, tiến bước cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.