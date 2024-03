VNDirect công bố chính sách hỗ trợ, khách hàng vẫn tâm tư

Trong thông báo mới nhất gửi tới khách hàng, VNDirect cho biết, sự kiện hệ thống của công ty chứng khoán này bị tấn công ngày 24/3 dẫn đến gián đoạn dịch vụ trên các nền tảng giao dịch từ ngày 25/3 là rủi ro không mong muốn và gây ảnh hưởng đến các giao dịch của khách hàng tại đây.

Suốt một tuần giao dịch qua, khách hàng có tài khoản tại VNDirect hoàn toàn không thể giao dịch mua - bán cổ phiếu, phải đứng ngoài quan sát thị trường.

Công ty có thị phần thuộc top 3 sàn HoSE xin lỗi khách hàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan vì sự cố trên, đồng thời công bố chính sách ưu đãi trong quý II.

Website của VNDirect vẫn chưa thể truy cập bình thường (Ảnh chụp màn hình).

VNDirect nêu trong tháng 4 sẽ miễn phí giao dịch cho khách mới và khách hiện tại nhưng không bao gồm phí trả các sở giao dịch chứng khoán và thuế. Khách có dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ được miễn toàn bộ lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ từ ngày 25/3 đến ngày hệ thống giao dịch trở lại.

Các khách hàng có dư nợ giao dịch ký quỹ tại một ngày bất kỳ trong tháng 4 được áp dụng lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ 9,3% (áp dụng với toàn bộ dư nợ cũ và mới trong tháng 4).

Công ty này cũng công bố chính sách với sản phẩm trái phiếu như tặng lãi suất cho khách mua trái phiếu, gia hạn các giao dịch trả lại và giữ nguyên lãi suất được hưởng trên nguyên tắc...

Các chính sách thuộc chương trình tháng 4 nêu trên sẽ có hiệu lực khi các sản phẩm dịch vụ được giao dịch trở lại. Các chính sách của tháng 5 và tháng 6 sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Dù thế, với các chính sách hỗ trợ nói trên, nhiều nhà đầu tư vẫn cảm thấy thất vọng cho rằng mức hỗ trợ này chưa thỏa đáng so với những thiệt hại do giá trị danh mục (NAV) suy giảm mạnh trong tuần qua do không thể bán ra cổ phiếu nhằm chốt lời hoặc cắt lỗ, đặc biệt với những nhà đầu tư đang thua lỗ trên thị trường phái sinh.

Trên các diễn đàn chứng khoán, một số nhà đầu tư cho hay, việc miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở trong tháng 4 mà VNDirect đưa ra không có nhiều khác biệt so với chính sách chung của thị trường bởi nhiều công ty chứng khoán cũng thu hút khách hàng mới bằng chính sách miễn phí giao dịch tháng đầu tiên.

Trong khi đó, việc nhà đầu tư không thể giao dịch thì việc miễn lãi vay margin từ 25/4 đến ngày giao dịch trở lại được cho là tất yếu. Mức lãi suất ưu đãi 9,3% cũng được cho không mấy ấn tượng so với những chính sách ưu đãi từ các công ty khác cùng ngành.

Trước đó, trong bức tâm thư gửi nhà đầu tư ngày 20/3, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch VNDirect - cũng đã cho biết "đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ hợp lý và sẽ chia sẻ với nhà đầu tư sớm nhất". Công ty này dự kiến mở lại hoạt động giao dịch chứng khoán vào đầu tuần tới (1/4).