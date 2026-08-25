VN-Index vượt mốc 1.800 điểm rồi hạ nhiệt, cổ phiếu Vingroup dẫn dắt thị trường

Chốt phiên, VN-Index chỉ còn tăng hơn 2 điểm, dừng tại 1.791,41 điểm. HNX và UpCOM cùng giảm điểm, xuống còn 282,65 điểm và 126,78 điểm. Thanh khoản 3 sàn cải thiện lên hơn 22.000 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, dòng tiền chỉ tập trung một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Động lực chính của VN-Index đến từ hai cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup. VIC tăng 2,8%, VHM tăng 0,75%, đóng góp gần 11 điểm cho chỉ số chung.

Trong nhóm chỉ số VN30, ngoài VIC và VHM, một số mã tăng đáng chú ý gồm LPB của LPBank tăng 1,43%, mã MCH của Masan Consumer tăng 2,1%... Ở chiều ngược lại, BSR giảm 2,55%, HPG của Hòa Phát giảm hơn 2%, CTG của VietinBank giảm 0,16%...

Mã PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng chứng kiến thanh khoản dồi dào với hơn 22 triệu cổ phiếu được “sang tay”. Dù vậy, do áp lực bán của khối ngoại lớn, PNJ có lúc giảm sâu và chốt phiên tại giá tham chiếu.

Nhà đầu tư theo dõi chứng khoán (Ảnh: DT).

Về nhà đầu tư nước ngoài, phiên hôm nay khối ngoại tiếp tục mua ròng 322 tỷ đồng. Song, dòng tiền tập trung tại các mã lớn như mã VIC mua ròng gần 362 tỷ đồng, VIX của Chứng khoán VIX được mua ròng 175 tỷ đồng, các mã HCM, VHM, SHB… cũng được mua ròng hàng chục tỷ đồng.

Ở chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh tại mã TCB của Techcombank gần 100 tỷ đồng, các mã bị bán hàng chục tỷ đồng còn có PNJ, STB, HPG…

Nhiều chuyên gia nhìn nhận hôm nay là phiên kiểm tra lại mốc 1.800 điểm. Trong bối cảnh chỉ số đang "giằng co" quanh mốc này, nhà đầu tư không nên mua đuổi mà kiên nhẫn chờ các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng.

Theo đánh giá của ACBS, riêng mã VIC liên tục đóng góp hàng chục điểm vào mức tăng chung của VN-Index, cho thấy mức độ phụ thuộc khá lớn của chỉ số vào một số cổ phiếu trụ. Công ty chứng khoán này dự báo mục tiêu tiếp theo của chỉ số là vùng 1.800-1.810 điểm.

Còn chuyên gia từ TPBS cho rằng VN-Index đã vượt thành công đường xu hướng giảm và đóng cửa trên đường EMA200 ngày quanh vùng 1.784 điểm. Nếu quán tính tăng tiếp tục được duy trì cùng thanh khoản ổn định, thị trường đang có khả năng thay đổi cấu trúc xu hướng trong trung hạn. Với quan điểm trên, TPBS đánh giá trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự quan trọng quanh 1.900 điểm.