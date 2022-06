VN-Index hồi phục mạnh, cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Cân nhắc chốt lời một phần tại vùng cản 1.230-1.250 điểm

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Thị trường phiên hôm qua tiếp tục duy trì đà hồi phục khi chỉ số VN-Index tăng 15 điểm lên mốc 1.218 điểm. Đà tăng trong phiên nhận được sự đồng thuận từ hầu khắp các nhóm ngành, trong đó điểm sáng thuộc về nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng khi đóng góp khá nhiều điểm số vào thị trường chung. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân một phần với nhóm cổ phiếu ngân hàng khi nhiều mã đã có mức chiết khấu hấp dẫn.

Ở chiều ngược lại, điểm số tại nhóm cổ phiếu thép và chứng khoán lại sụt giảm do gặp áp lực chốt lời ngắn hạn. Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát thêm diễn biến 2 nhóm này trong các phiên sắp tới trước khi có hành động bắt đáy.

Mô hình 2 đáy (W) của VN-Index đang dần được hình thành (Ảnh chụp màn hình).

Về phân tích kỹ thuật, chỉ số VN-Index vẫn trong quá trình hoàn thiện mẫu hình 2 đáy (W). Chỉ số hiện đã thành công vượt qua đường trung bình động MA10 và tiến sát về đường MA20, cho thấy xu hướng tăng trong ngắn hạn đang được hình thành. Nhà đầu tư đã mua thành công cổ phiếu tại vùng giá thấp trước đó có thể cân nhắc chốt lời một phần tại vùng cản 1.230-1.250 điểm.

Hình thành quá trình tích lũy, cân nhắc giải ngân từng phần

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Thị trường tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên hôm qua, VN-Index đã thoát xa vùng đáy ngắn hạn 1.160 điểm. Với quá trình hồi phục liên tiếp có thể kỳ vọng ngưỡng hỗ trợ 1.160 điểm đã hình thành vùng đáy ngắn hạn của đợt điều chỉnh lần này.

Kịch bản có thể hình thành là thị trường sẽ dần hồi phục theo mẫu hình W và hướng tới vùng 1.300 điểm và bắt đầu quá trình tạo nền tích lũy rộng với ngưỡng hỗ trợ VN-Index 1.160 điểm và ngưỡng kháng cự 1.300 điểm.

Thị trường đang giao dịch với khối lượng có xu thế giảm dần, SHS kỳ vọng thị trường sẽ bắt đầu quá trình tích lũy cạn kiệt với vùng đáy 1.160 điểm và tạo ra nền tảng tích lũy chặt chẽ dần.

Với góc nhìn dài hạn, với kỳ vọng thị trường sẽ tạo vùng tích lũy rộng sẽ có nhiều cổ phiếu cơ bản tốt tạo nền và mở ra cơ hội đầu tư mới, ở vùng giá hiện tại mặt bằng giá cổ phiếu vẫn đang hấp dẫn bởi định giá P/E đang thấp trong bối cảnh đà hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch vẫn được duy trì, nhiều doanh nghiệp niêm yết được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý II. Các nhà đầu tư giá trị và dài hạn có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân ở giai đoạn này.

Với quan điểm thị trường đang hình thành vùng tích lũy, các nhà đầu tư dài hạn nên cân nhắc giải ngân từng phần bởi quá trình tích lũy sẽ có thể kéo dài.

Với góc nhìn ngắn hạn hơn, VN-Index kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 1.160 điểm thành công và đang trong xu hướng hồi phục hướng về vùng 1.300 điểm và sẽ tạo ra nhiều cơ hội mua ngắn hạn.

Mục tiêu gần nhất cho đợt phục hồi hiện tại ở vùng 1.239 điểm

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường tiếp tục củng cố mô hình 2 đáy phục hồi khi đã có 2 phiên tăng mạnh trên ngưỡng tâm lý 1.200 điểm. Điểm nhấn của thị trường hôm qua chính là thanh khoản được cải thiện rõ nét, tăng 27,6% so với phiên trước và tăng 10,6% so với mức bình quân của tuần trước.

Phía trước lúc này là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II sắp hé lộ, bên cạnh đó tuần này cũng là tuần cuối cùng của quý II nên khả năng sẽ có hiệu ứng chốt NAV của các quỹ. Ngoài ra, việc chứng khoán thế giới đang hồi trở lại sau 3 chuỗi giảm khá dài cũng hỗ trợ thị trường trong nước, mục tiêu gần nhất cho đợt phục hồi hiện tại ở vùng 1.239 điểm.

Có thể dừng bán và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh khi chỉ số VN-Index kiểm định mức kháng cự 1.223 điểm của chỉ số VN-Index. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu giảm dần. Điểm tích cực dòng tiền ngắn hạn có dấu hiệu cải thiện tích cực hơn tại các mức giá cao.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính, đặc biệt xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNMidcaps và Upcom đã được nâng lên mức tăng cho thấy dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ hướng về nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa trong những phiên giao dịch tới. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể dừng bán và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp với các cổ phiếu đã xác lập xu hướng tăng ngắn hạn.

Chỉ số sẽ có động thái giằng co và phân hóa trước vùng cản 1.240-1.250 điểm

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường có phiên tăng điểm khá tích cực trên 1% lần thứ hai liên tiếp và đưa VN-Index quay trở lại vùng cản 1.220 điểm. Thanh khoản tiếp tục được cải thiện cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư tới các cổ phiếu cũng đang được nâng dần lên.

Tuy nhiên, phiên hôm qua lại ghi nhận thêm tín hiệu xấu đi của nhóm thủy sản và vận tải biển. Sự suy yếu này có thể sẽ gây khó khăn cho đà hồi phục cho thị trường chung trong thời gian sắp tới.

Dự kiến VN-Index vẫn có thể tiếp tục tăng điểm nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu lớn, tuy nhiên chỉ số sẽ có động thái giằng co và phân hóa trước vùng cản 1.240-1.250 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên chậm lại để quan sát, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và phù hợp với khẩu vị rủi ro.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường hào hứng

Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Thị trường hồi phục tốt trong bối cảnh các thị trường chứng khoán quốc tế cũng bước vào giai đoạn hồi phục. Theo TVSI, lo ngại về các đợt tăng lãi suất của Fed và nỗi lo suy thoái khiến các thị trường giảm quá đà trong thời gian qua nên việc hồi phục trở lại là điều dễ hiểu. Hơn nữa, giá các loại hàng hóa đều trong xu hướng giảm trong một tháng qua hỗ trợ cho quan điểm lạm phát sẽ hạ nhiệt và Fed sẽ nhẹ tay trong việc tăng lãi suất.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang tiến về vùng kháng cự xoay quanh mức 1.230-1.240 điểm (kênh giá giảm). Thanh khoản thấp vẫn là vấn đề đáng quan tâm và điều này thường tạo ra rủi ro khi đà tăng có dấu hiệu chững lại khiến áp lực cung mất cân đối so với cầu.

Do đó, khi tâm lý thị trường hào hứng trở lại cũng là lúc nhà đầu tư ngắn hạn nên thiên về hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu để chờ đợi mua lại trong các đợt điều chỉnh sau đó.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.