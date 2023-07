VitaDairy và nỗ lực chăm sóc sức khỏe người Việt

Tạo lối đi riêng

VitaDairy chú trọng nghiên cứu sản phẩm về miễn dịch - nền tảng để nâng cao sức khỏe toàn diện, phát triển xu hướng chăm sóc sức khỏe phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Với mục tiêu hướng tới sản xuất các sản phẩm sữa chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình, nên các sản phẩm của VitaDairy bao phủ cả 4 nhóm đối tượng chính, gồm: sản phẩm cho mẹ, sản phẩm cho trẻ em, người lớn tuổi và các dòng sản phẩm dinh dưỡng đặc trị dành cho người bệnh trên nền tảng phải có hệ miễn dịch thật khỏe mạnh.

Lối đi mới này đã tạo sức bật để VitaDairy vào "Top 3 nhà sản xuất sữa bột lớn nhất Việt Nam năm 2022" sau một thời gian ngắn.

Mới đây VitaDairy tiếp tục "nhảy đà" với việc được công nhận là "Đối tác số 1 về sữa non của tập đoàn sữa non lớn nhất toàn cầu - Pantheryx". Hai bên hợp tác chiến lược tại Mỹ, với trị giá thương vụ hơn 200 triệu USD.

Theo ông Wes Parris, Tổng giám đốc Pantheryx, qua 3 năm hợp tác, tập đoàn nhận thấy VitaDairy không chỉ là đối tác uy tín ở châu Á mà còn trên phạm vi toàn cầu. Chỉ sau hơn 3 năm từ 2019-2023, VitaDairy đã có sự tăng trưởng ngoạn mục, trở thành top 3 nhà sản xuất sữa bột lớn nhất Việt Nam. VitaDairy còn đồng hành cùng Bộ Y tế trong chuỗi hoạt động tuyên truyền tăng cường nhận thức cho người dân về dinh dưỡng miễn dịch.

Tổng giám đốc Pantheryx trao chứng nhận đối tác số 1 sữa non cho đại diện VitaDairy, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hà.

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của VitaDairy với những ứng dụng khoa học trong việc sử dụng nguyên liệu sữa non ColosIgG 24h giúp mang lại hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi đồng điệu với khát vọng và sứ mệnh của VitaDairy cũng như tin tưởng vào tương lai phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam", ông Wes Parris chia sẻ.

Cơ hội nâng cao hệ miễn dịch cho hàng chục triệu trẻ em và người già

Việc tiếp tục trở thành đối tác độc quyền và đối tác số 1 của tập đoàn sữa non hàng đầu thế giới giúp VitaDairy vươn cao, vươn xa trong sứ mệnh làm tốt hơn việc tăng cường hệ miễn dịch cho cộng đồng qua các ứng dụng khoa học được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, mọi sản phẩm của VitaDairy dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học và phù hợp với nhu cầu, thể trạng cũng như khẩu vị của người Việt Nam. Tất cả các sản phẩm của VitaDairy đều có nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nhà cung cấp uy tín trên thế giới như DSM, Fonterra, Ingredia, Synlait, APS… và áp dụng công thức dinh dưỡng tiên tiến mang tiêu chuẩn quốc tế.

"VitaDairy đã cho ra đời những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt được các chuyên gia đánh giá cao về nghiên cứu khoa học trong việc ứng dụng sữa non ColosIgG 24h cho các sản phẩm giúp cải thiện và mang lại hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

IgG là thành phần kháng thể chính trong sữa non, chiếm phần lớn trong tổng lượng kháng thể trong huyết thanh và là kháng thể quan trọng của hệ miễn dịch. IgG giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp; từ đó giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ hệ cơ xương khớp, hỗ trợ tiêu hóa - những vấn đề thường gặp ở người lớn tuổi.

VitaDairy ứng dụng sữa non ColosIgG 24h vào các sản phẩm cải thiện hệ miễn dịch.

Do đó, với việc ký kết lần này với Pantheryx, VitaDairy giữ vững vị thế tiên phong ứng dụng sữa non ColosIgG 24h vào các sản phẩm dinh dưỡng giúp mang lại hiệu quả tăng cường miễn dịch, sức khỏe hô hấp và tiêu hóa cho hàng chục triệu trẻ em và người lớn tại Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Mehmet Oz - Giáo sư và phó chủ nhiệm phẫu thuật tại Đại học Columbia, kiêm Giám đốc Viện Tim, Trung tâm Y tế Columbia (Mỹ), sữa non được sử dụng để làm ra các sản phẩm với hoạt tính miễn dịch cao nhất, tốt nhất bởi kháng thể IgG có trong sữa non. Trong đó, nhiều quốc gia đã ứng dụng sữa non giúp tăng cường miễn dịch đối với người già ở giai đoạn lão hóa miễn dịch.

"Tôi đánh giá rất cao nỗ lực của VitaDairy khi đã ứng dụng thành công sữa non trong phân khúc dinh dưỡng miễn dịch và đang tiếp tục phát triển dinh dưỡng miễn dịch cho người lớn, người già. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho người cao tuổi có được hệ miễn dịch tốt chống chọi với bệnh nền - điều tất yếu trong quá trình phát triển sinh lý tuổi già", Tiến sĩ Mehmet Oz cho biết.

Qua việc am hiểu thị trường, hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và liên tục đưa những thành tựu khoa học kỹ thuật trên thế giới áp dụng vào sản phẩm, VitaDairy từng bước chứng minh con đường đi lên rất khác biệt của mình.

Bà Nguyễn Thị Hà, Tổng giám đốc VitaDairy kỳ vọng với việc tạo ra những ứng dụng trong dinh dưỡng cho trẻ em và người già, sản phẩm sữa của công ty sẽ trang bị lá chắn, tăng cường hệ miễn dịch cho 2 nhóm người tiêu dùng này, như một vũ khí tự thân để đối phó trước dịch bệnh.