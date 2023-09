Vinsmart lỗ lãi ra sao trong nửa đầu năm?

Công ty cổ phần Nghiên cứu và sản xuất Vinsmart (Vinsmart) vừa công bố số liệu tài chính nửa đầu năm 2023.

Doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 1.056 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm 2022 ghi nhận lãi gần 109 tỷ đồng. Con số này gần bằng mức lỗ khoảng 1.079 tỷ đồng của cả năm 2022. Như vậy tính trung bình, mỗi ngày đầu năm nay, doanh nghiệp lỗ cỡ 4,1 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu ở Vinsmart ở mức âm 1.056 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cuối quý II năm ngoái.

Số liệu tài chính của Vinsmart (Nguồn: HNX).

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu cuối quý II là âm 5,43 lần, có cải thiện so với mức âm 15,14 lần cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, nợ phải trả tại ngày 30/6 tương ứng là khoảng 5.734 tỷ đồng, giảm 36,5% so với cùng thời điểm năm 2022. Nợ phải trả cuối năm 2022 của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 7.403 tỷ đồng.

Từ những dữ liệu này có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận cuối quý II là 4.678 tỷ đồng, giảm 44,5% so với mức 8.427 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tháng 5/2021, Tập đoàn Vingroup công bố Vinsmart sẽ dừng việc nghiên cứu, sản xuất tivi và điện thoại di động, chuyển sang phát triển các tính năng thông minh trên phương tiện giao thông và nhà ở. Đây là một trong những bước đi để phục vụ cho phát triển của VinFast.

Theo thông tin từ HNX, công ty có vốn điều lệ là 10.400 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là bà Mai Hương Nội. Quy mô này bằng một nửa vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE - 23.288 tỷ đồng)

Theo dữ liệu từ HNX, trong ngày 20/8/2023, doanh nghiệp này phát hành 32 lô trái phiếu. Hầu hết lô trái phiếu có giá trị hơn 95 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2023. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 3.000 tỷ đồng. Hiện những lô trái phiếu này đã hủy toàn bộ.