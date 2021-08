Vinmart, Vinmart+ liên quan đến F0 từ nhà cung ứng, Bộ Công Thương nói gì?

Dân trí Sau thông tin một số siêu thị, cửa hàng đóng cửa vì liên quan đến F0, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương HN có phương án bố trí điểm bán hàng bổ sung, lưu động, đảm bảo nguồn cung.

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở có ca lây nhiễm Covid-19 để xử lý ngay các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Ảnh minh họa).

Bộ Công Thương vừa có văn bản thông tin về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội.

Theo Bộ Công Thương, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội. Gần đây nhất là việc Công ty TNHH cung ứng thực phẩm Thanh Nga, đơn vị cung cấp nguồn hàng cho hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+ và một số chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn có các ca nhiễm Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc cung ứng, kinh doanh tại một số cơ sở kinh doanh hàng hóa thực phẩm thiết yếu.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã trao đổi với Sở Công Thương Hà Nội và được biết, Sở đã có chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối và có các phương án bảo đảm duy trì cung ứng hàng hóa trong các tình huống.

"Hiện các nhà phân phối trên địa bàn đã chủ động tìm nguồn hàng, nhà cung ứng thực phẩm thay thế, do đó nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội vẫn được bảo đảm", Sở Công Thương Hà Nội cho biết.

Thông tin từ Bộ Công Thương cũng cho thấy, tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi của các doanh nghiệp phân phối (ngoài một số điểm bán hàng của gồm 8 siêu thị Vinmart và 15 cửa hàng Vinmart+ đang tạm dừng hoạt động để xử lý các biện pháp phòng chống dịch), hoạt động kinh doanh của các đơn vị khác vẫn diễn ra bình thường, hàng hóa vẫn được cung ứng an toàn và luôn được bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân với giá bán ổn định.

Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, nguồn cung hàng hóa thực phẩm vẫn ổn định, giá hàng hóa không có biến động bất thường (một số loại thực phẩm tươi sống giá có tăng nhẹ trong vài ngày vừa qua do chi phí vận chuyển tăng, nhu cầu tăng do người dân chỉ được đi chợ 2-3 lần/tuần theo phiếu đi chợ đã được phát nên mỗi người thường mua số lượng thức ăn nhiều cho vài ngày).

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, thời gian vừa qua, các siêu thị cũng đẩy mạnh bán hàng online. Trong tuần đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, các siêu thị đã cung ứng cho các đơn mua hàng online của người dân tăng gấp từ 2-5 lần so với những ngày trước đó.

Trước tình hình nêu trên, để bảo đảm an toàn dịch bệnh và duy trì hoạt động tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở có ca lây nhiễm Covid-19 để xử lý ngay các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Công Thương cho biết đã trao đổi và yêu cầu các doanh nghiệp phân phối như: BRG, Aeon, BigC, MM Mega Market… cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các doanh nghiệp có phương án tăng lượng hàng dự trữ để bảo đảm đáp ứng đủ cho nhu cầu của người dân khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp hơn.

Để hỗ trợ các hệ thống bán lẻ duy trì hoạt động cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã có báo cáo đề xuất với Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 về việc đưa người lao động tại hệ thống bán lẻ hàng hóa vào đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin.

Ngay trong ngày 2/8, Bộ Công Thương cũng đã có Công văn số 4648/BCT-TTTN về việc bảo đảm an toàn dịch bệnh, duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho Hà Nội. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội có phương án bố trí các điểm bán hàng, các phương thức bán hàng bổ sung, lưu động có kiểm soát an toàn dịch bệnh thay thế cho các cơ sở bán hàng thiết yếu đã bị đóng cửa do dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời rà soát kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu để điều chỉnh, bổ sung phương án (nếu cần thiết) nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống.

Nguyễn Mạnh