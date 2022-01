VinMart thay tên, "đổi vận" sau hai năm về với tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu 23.828 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm nay, tổng doanh thu của doanh nghiệp này đạt 88.629 tỷ đồng, tăng 15% so với 2020.

Trong đó, doanh thu hệ thống bán lẻ WinCommerce đạt 30.900 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ năm trước. Chuỗi bán lẻ do Masan nhận chuyển nhượng từ tay Vingroup cuối năm 2019 vừa mới chính thức đồng loạt đổi tên từ VinMart sang WinMart vào đầu tháng này, đồng thời cũng vừa giới thiệu mô hình cửa hàng nhượng quyền đầu tiên ở khu vực phía Bắc. Masan đặt mục tiêu vào năm 2025 sẽ có 10.000 cửa hàng WinMart+ tự sở hữu và 20.000 siêu thị mini nhượng quyền.

Trong năm vừa qua, chuỗi bán lẻ này có lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) dương, đạt 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh nếu so với mức lỗ 1.234 tỷ đồng của năm trước. Không tiết lộ chính xác con số lợi nhuận ròng của WinCommerce, đại diện Masan chỉ chia sẻ lợi nhuận sau thuế của hệ thống bán lẻ này đạt điểm hòa vốn vào nửa cuối năm.

Trong khi đó, doanh thu của công ty con trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh Masan Consumer Holdings (mã chứng khoán: MCH) năm qua đạt 28.764 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Nhờ đó, The CrownX, công ty tích hợp mảng bán lẻ, tiêu dùng của Masan, đạt doanh số tổng cộng hơn 58.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ 2020.

Cuối năm 2021, The CrownX cũng hoàn thành vòng huy động vốn cuối cùng với tổng số tiền nhận đầu tư trong 2 năm qua lên tới 1,5 tỷ USD. The CrownX đang được định giá tới 8,2 tỷ USD trong khi giá trị vốn hóa của cả Masan trên sàn chứng khoán hiện chỉ khoảng 7,7 tỷ USD. Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Masan tại The CrownX là 81,4% cổ phần. Công ty con của Masan cũng đặt kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn chứng khoán quốc tế vào năm 2023-2024.

Một siêu thị VinMart+ đã đổi tên thành WinMart+ của Masan (Ảnh: MSN).

Với hai mảng kinh doanh còn lại, doanh thu thuần của Masan MEATLife năm qua tăng trưởng 17% còn Masan High-Tech Materials tăng 86%. Tổng cộng hai lĩnh vực này thu về cho tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang hơn 30.000 tỷ đồng.

EBITDA hợp nhất của Masan năm 2021 đạt 16.280 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty năm qua của tập đoàn đạt 8.561 tỷ đồng, tăng gần 600% so với 2020. Mức tăng trưởng cao nói trên do lợi nhuận năm 2020 của Masan sụt giảm đáng kể sau khi tiếp quản hệ thống bán lẻ VinCommerce và chuỗi siêu thị VinMart, VinMart+ chưa hòa vốn trong năm đầu đổi chủ.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu MSN hôm nay bật tăng 4% lên 147.500 đồng/cổ phiếu sau hơn 2 tuần liên tục trong xu hướng đi xuống. Từ đầu năm 2022 đến nay, thị giá cổ phiếu của Masan đã giảm hơn 15%.