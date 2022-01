Vingroup kinh doanh ra sao trong "năm Covid"?

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV/2021 với việc lần đầu báo lỗ.

Thua lỗ do Covid-19

Vingroup cho biết, tập đoàn này báo lỗ hơn 7.500 tỷ đồng trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. Nguyên nhân chính là các mảng kinh doanh dịch vụ như bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí chịu ảnh hưởng lớn bởi các đợt giãn cách kéo dài.

Trong năm 2021, Vingroup cũng quyết định dừng sản xuất xe xăng để tập trung nguồn lực cho xe điện khiến phát sinh một khoản chi phí một lần. Bên cạnh đó, tập đoàn này còn chi con số kỷ lục lên tới gần 6.100 tỷ đồng để tài trợ cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

"Nếu không tính các khoản chi ngoài kế hoạch, Vingroup lãi trong năm 2021 và gần hoàn thành kế hoạch đề ra" - phía Vingroup cho hay.

Vingroup lãi trong năm 2021 và gần hoàn thành kế hoạch đề ra nếu không tính các khoản chi phí ngoài kế hoạch (Ảnh: IT).

Theo Vingroup, trong quý IV/2021 nói riêng và cả năm 2021 nói chung, hoạt động kinh doanh bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí chịu ảnh hưởng lớn bởi các đợt giãn cách xã hội kéo dài. Vincom Retail mở rộng gói hỗ trợ khách thuê với quy mô lên tới 2.115 tỷ đồng tính riêng cho năm 2021 cũng khiến doanh thu bị ảnh hưởng đáng kể.

Do đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong quý IV/2021 đạt 34.458 tỷ đồng - giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần vẫn đạt 125.306 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra rất phức tạp, trong năm, Vingroup đã tài trợ một con số kỷ lục là 6.099 đồng cho các hoạt động phòng chống Covid-19 và các hoạt động tài trợ khác. Tính đến nay, Vingroup đã chi hơn 9.400 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ phòng chống Covid-19.

Đồng thời, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng quyết định ngừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022 để tập trung nguồn lực cho xe điện.

"Quyết định này sẽ giúp Vingroup hiện thực hóa nhanh hơn chiến lược trở thành hãng xe toàn cầu, thâm nhập sâu vào các thị trường quốc tế bởi trong tương lai, xe điện sẽ dần thay thế xe chạy bằng động cơ đốt trong" - theo Vingroup.

Điều này dẫn đến trong kỳ, Vingroup ghi nhận một khoản chi phí liên quan đến khấu hao nhanh các tài sản dự kiến không sử dụng và khoản phí trả cho các nhà cung cấp do kết thúc hợp đồng.

Lỗ trước thuế trong quý IV năm 2021 là 6.369 tỷ đồng. Lỗ sau thuế trong kỳ là 9.249 tỷ đồng. Lũy kế năm 2021, công ty lãi trước thuế 3.346 tỷ đồng, lỗ sau thuế là 7.523 tỷ đồng.

Nếu không tính những khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch đầu năm như kể trên, Vingroup ghi nhận lỗ sau thuế 2.638 tỷ đồng trong quý IV/2021 và lợi nhuận sau thuế là 4.373 tỷ đồng trong năm 2021, tương đương 97% kế hoạch đầu năm.

Tại ngày 31/12/ 2021, tổng tài sản Vingroup đạt 427.324 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 159.147 tỷ đồng, tăng lần lượt 1% và 17% so với cuối năm 2020.

(Đồ họa: Mai Chi).

Dừng sản xuất xe xăng trong bối cảnh Fadil trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2021

Trong hoạt động công nghệ - công nghiệp, năm 2021, VinFast bàn giao 35.7000 xe đến khách hàng. Trong đó, Fadil đạt kết quả ấn tượng với doanh số hơn 24.100 xe, tăng 34% so với năm 2020, trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2021.

Riêng tuần cuối cùng của tháng 12, VinFast đã bàn giao lô xe điện VFe34 đầu tiên đến khách hàng. Song song với đó, VinFast đang nhanh chóng triển khai lắp đặt các trạm sạc trên khắp Việt Nam, đặt mục tiêu đạt 150.000 cổng vào cuối năm 2022.

Với thị trường quốc tế, VinFast đã chính thức giới thiệu dải sản phẩm hoàn thiện với năm mẫu SUV điện mới phủ khắp các phân khúc từ A đến E, bao gồm VF5, VF6, VF7, VF8, và VF9 tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022. VF5, VF6 và VF7 lập tức lọt Top 10 mẫu ô tô tuyệt vời nhất tại sự kiện do tạp chí Forbes bình chọn. Sau một tháng mở bán hai mẫu VF8 và VF9, VinFast đã nhận được gần 40.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu.

Về tuyên bố trở thành hãng xe thuần điện và ngừng sản xuất xe xăng kể từ cuối 2022, đúng theo định hướng ban đầu, để khách hàng sở hữu xe xăng VinFast an tâm, VinFast cho biết đã nâng chính sách bảo hành lên 10 năm và cam kết đủ linh kiện sửa chữa sản phẩm đến hết vòng đời.

Nằm trong chiến lược tự chủ về công nghệ và năng lượng cung ứng pin, trong tháng 12 vừa qua, VinFast đã khởi công nhà máy sản xuất pin VinES tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có công suất giai đoạn 1 đạt 100.000 pack pin/năm, đảm bảo nguồn cung pin Lithium dành cho các dòng xe ô tô điện và xe buýt điện của hãng trong tương lai.

Trong hoạt động thương mại dịch vụ, lĩnh vực bất động sản của Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh phát triển xanh và chuyển đổi số tại các khu đại đô thị thông minh. Hoạt động bán hàng cải thiện mạnh trong quý IV/2021 và việc bàn giao đúng tiến độ giúp Vinhomes ghi nhận lãi sau thuế 39.017 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bất động sản bán lẻ, Vincom Retail đã đồng hành, hỗ trợ khách thuê với việc miễn và giảm tiền thuê tổng cộng 2.115 tỷ đồng trong năm 2021. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1.315 tỷ đồng. Nếu cộng ngược lại khoản hỗ trợ nói trên, lợi nhuận sau thuế của công ty vượt so với kế hoạch chủ yếu nhờ quản lý chi phí tốt và lấp đầy nhanh những diện tích khách thuê rút ra hoặc giảm bớt do ảnh hưởng bởi đại dịch trong năm.

Lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt giãn cách xã hội và việc đóng cửa đường bay quốc tế trong suốt năm 2021. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu có cải thiện từ quý IV với chương trình thí điểm "hộ chiếu vắc-xin". Vinpearl đã đón liên tiếp hai đoàn khách quốc tế từ Nga, Uzbekistan tới Phú Quốc và Nha Trang trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua.

"Năm 2022, với việc tỷ lệ tiêm vắc xin của người dân đã tăng cao và đường bay quốc tế dự kiến mở lại, kết quả kinh doanh của Vinpearl dự kiến sẽ sáng sủa hơn", Vingroup nhìn nhận.

Giảm đóng góp cho Quỹ Thiện Tâm từ 90% xuống 10%

Về hoạt động thiện nguyện xã hội, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF) tài trợ 92 tỷ đồng trong năm 2021 cho 20 dự án khoa học - công nghệ có những giá trị thực tiễn với cộng đồng, nâng tổng giá trị tài trợ trong 3 năm qua lên 445 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VinIF cũng đã trao 300 suất học bổng với tổng trị giá 40 tỷ đồng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao cho đất nước.

Trong tháng 12, Công ty VinBus - hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận - chính thức đưa vào hoạt động những tuyến xe buýt đầu tiên tại Hà Nội, với mục tiêu góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông, mang đến trải nghiệm xanh, tiện nghi cho người dân.

Mới đây nhất, ngày 20/1, VinFuture đã công bố chủ nhân các giải thưởng phụng sự nhân loại năm 2021, trong đó giải thưởng chính trị giá 3 triệu USD được trao cho 3 nhà khoa học Katalin Kariko, Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis (Canada) với công nghệ mRNA, mở đường tạo ra các loại vaccine ngăn ngừa Covid-19 hiệu quả.

Vừa qua, Vingroup đã điều chỉnh định hướng tập đoàn và xác định lại ba nhóm hoạt động trọng tâm: một là công nghệ - công nghiệp, hai là thương mại dịch vụ, và ba là thiện nguyện xã hội - gồm các đơn vị hoạt động phi lợi nhuận và các quỹ hỗ trợ của Tập đoàn.

"Vingroup sẽ giảm đóng góp cho Quỹ Thiện Tâm từ 90% xuống 10%, phần còn lại sẽ được Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, gia đình và các lãnh đạo cao cấp tại Vingroup chủ động đóng góp" - Vingroup cho hay.