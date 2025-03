VinFast Energy và Rạng Đông phát triển giải pháp năng lượng tái tạo, pin lưu trữ

Theo thỏa thuận hợp tác, Rạng Đông và VinFast Energy phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) tích hợp giải pháp chiếu sáng thông minh, hướng đến tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, giảm chi phí vận hành, nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Tận dụng thế mạnh hai bên, Rạng Đông và VinFast Energy phát triển thị trường điện năng lượng mặt trời trên mái nhà tích hợp BESS. Giải pháp đồng bộ này giúp khách hàng khai thác tối ưu nguồn năng lượng sạch từ hệ thống điện mặt trời mái nhà do Rạng Đông cung cấp và hệ thống lưu trữ BESS của VinFast Energy, để sử dụng bổ sung bên cạnh nguồn điện lưới thông thường.

VinFast Energy và Rạng Đông hợp tác phát triển giải pháp năng lượng tái tạo và pin lưu trữ (Ảnh: BTC).

Giải pháp do Rạng Đông và VinFast Energy phát triển có thể tinh chỉnh cho từng tệp khách hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp, để tối ưu chi phí đầu tư và gia tăng tối đa hiệu quả khai thác. Giải pháp do hai bên phát triển còn góp phần thúc đẩy người dân sử dụng năng lượng sạch, đóng góp cho sự phát triển bền vững và chung tay hướng tới mục tiêu Net Zero của Chính phủ.

Thông qua mạng lưới đại lý rộng khắp cả nước, Rạng Đông đóng vai trò là đối tác phân phối chiến lược giải pháp lưu trữ năng lượng của VinFast Energy. Nhờ đó, các giải pháp do hai bên phát triển có thể tiếp cận rộng rãi đến khách hàng cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó tổng giám đốc Công ty Rạng Đông chia sẻ: "Thông qua chương trình hợp tác chiến lược, Rạng Đông và VinFast Energy cùng phát triển giải pháp năng lượng tái tạo và lưu trữ toàn diện nhằm phát triển điện năng lượng mặt trời trên mái nhà, phù hợp với yêu cầu của thị trường Việt Nam, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, hướng tới cuộc sống xanh, sản xuất xanh, gia tăng giá trị cho khách hàng".

Ông Võ Lê Duy Đức - Giám đốc mảng Năng lượng của VinFast Energy cho biết: "Thông qua hợp tác chiến lược ký kết ngày hôm nay, Rạng Đông và VinFast Energy cung cấp ra thị trường những giải pháp tiên tiến, an toàn nhằm đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng sạch, hướng đến phát triển bền vững và gia tăng hiệu quả kinh tế cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm và mạng lưới đại lý rộng khắp của Rạng Đông, chúng tôi tin tưởng rằng giải pháp do hai bên đưa ra tiếp cận đông đảo người tiêu dùng và sớm được sử dụng rộng rãi".

Với sự kết hợp giữa công nghệ chiếu sáng thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến, hai doanh nghiệp cùng chung tay tạo ra những giá trị dài hạn, hướng đến nâng cao chất lượng sống, giảm phát thải và xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh, bền vững, thân thiện với môi trường.

Rạng Đông cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy cuộc sống xanh, phát triển bền vững.

VinFast Energy phụ trách mảng giải pháp năng lượng của VinFast, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các dịch vụ và giải pháp về pin chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

VinFast Energy góp phần hiện thực hóa sứ mệnh phát thải ròng bằng không, thúc đẩy chuyển đổi điện hóa.