Vincom khởi động lễ hội mua sắm lớn nhất năm với quà tặng tới 24 tỷ đồng

Bước vào dịp lễ hội cuối năm, thị trường bán lẻ có hàng loạt sự kiện: Black Friday, Giáng Sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán... Mở màn cho bữa tiệc sôi động cùng chuỗi ngày lễ hội, từ 24/11 - 26/11, Vincom khởi động sự kiện ưu đãi lớn nhất năm - Vincom Black Friday 2023 tại 83 Trung tâm thương mại (TTTM) trên toàn quốc với chủ đề "Black Friday - Quà sale siêu hạng".

Với hàng nghìn e-vouchers giảm giá tổng trị giá lên tới hơn 24 tỷ đồng, áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác, Vincom mang tới cơ hội săn giảm giá chưa từng có, nhân đôi niềm vui mua sắm cho các khách hàng.

Black Friday đã sale đậm, nay còn "ưu đãi chồng ưu đãi"

Cũng trong ngày Black Friday (24/11), các thương hiệu thời trang quốc tế như Zara, Pull&Bear, Stradivarius, ADLV... đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi tốt nhất năm, giảm giá 30-40%, áp dụng tại tất cả các cửa hàng trên toàn hệ thống Vincom.

Các thương hiệu đồ thể thao, streetwear (quần áo đường phố) được giới trẻ yêu thích như Adidas, Xtep, Anta, Lining... cũng "chào sân" với voucher giảm giá 300.000 đồng đến 500.000 đồng, cùng mức sale hơn 50% áp dụng trên nhiều sản phẩm.

Khởi động "bão sale" Black Friday, Adidas tung ưu đãi lên tới 70% (Ảnh: Vincom).

Các thương hiệu thời trang trẻ như BOO cũng chiêu đãi Gen-Z với ưu đãi 50% tất cả sản phẩm (Ảnh: Vincom).

Tung ra ưu đãi lên tới 50% và giảm thêm 15% khi mua từ 3 sản phẩm, Charles & Keith đón hàng trăm lượt khách ngay từ những ngày đầu Black Friday (Ảnh: Vincom).

Với mỗi hóa đơn mua sắm trên 1 triệu đồng, tín đồ thời trang không thể bỏ lỡ cơ hội săn hàng giá tốt với e-voucher độc quyền lên tới 500.000 đồng đến từ loạt thương hiệu thời trang nổi tiếng như: Elise, Ivy Moda, Pantio, Aristino, Pierre Cardin, Valentino Creations, HLA, ...

Tiếp sức cho "bữa tiệc săn sale" thêm sôi động là e-voucher giảm giá lên tới 500.000 đồng tới từ loạt thương hiệu thời trang - phụ kiện như Exull Mode, Galle Watch, ...

Các thương hiệu túi xách thời thượng cũng không bỏ lỡ dịp này khi LYN tung ra chương trình ưu đãi lên tới 50%, áp dụng từ ngày 24/11 - 6/12, Furla giảm tới 50% toàn bộ sản phẩm từ 23/11 - 27/11. Bên cạnh đó, Geox và Shooz cũng đồng loạt tung ra mức giảm mạnh cho toàn bộ sản phẩm nhân dịp Black Friday.

Geox giảm lớn lên tới 50% cho toàn bộ sản phẩm nhân dịp Black Friday (Ảnh: Vincom).

Hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm quốc tế The Body Shop, The Face Shop, Innisfree... cũng tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt khi đồng loạt giảm tới 50% một số sản phẩm cùng bộ quà tặng độc quyền dịp lễ hội. Trong đó, The Body Shop có mức giảm giá tới 50% tặng thêm ưu đãi 20% cho hoá đơn mua sắm từ 1 triệu đồng, áp dụng từ ngày 22/11 đến 26/11.

Dẫn đầu chương trình sale, MUJI ưu đãi lên tới 50% áp dụng cho hơn 2.000 sản phẩm cùng các chương trình giảm giá độc quyền cho khách mua sắm tại Vincom. Decathlon tri ân các gia đình với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 20/11 đến 27/11. Lock&Lock cũng tung ra loạt chương trình ưu đãi: "mua nhiều giảm nhiều" từ ngày 17/11 đến 19/11, mua 2 tặng 1 từ ngày 24/11 đến 26/11, và giảm giá lên tới 70% một số sản phẩm theo mùa từ 27/11 - 30/11.

Ngoài ra, Vincom còn dành tặng mỗi gia đình hàng triệu voucher mua sắm giảm giá lên tới 1 triệu đồng tới từ các thương hiệu được yêu thích như: Lock&Lock, Dunlopillo, Forever, Digibox, ...

Các gian hàng ẩm thực cũng liên tục tung ra các ưu đãi buffet theo nhóm đi 4 tặng 1, miễn phí buffet nước cho bàn bốn người, giảm giá lên tới 20% các combo đồ ăn gợi ý... Những buổi tụ tập bạn bè hay hẹn hò lãng mạn trở nên trọn vẹn hơn với loạt e-voucher "giảm giá trên giá đã giảm", áp dụng cho những thương hiệu được yêu thích từ các tín đồ ẩm thực như: King BBQ, D'Maris, Trung Nguyên Legend, Annam Gourmet...

Vincom cũng dành tặng các tín đồ điện ảnh cơ hội thưởng thức những bộ phim bom tấn cuối năm với e-voucher độc quyền tới từ: BHD Cinema, Lotte Cinema, Starlight Cinema... hay cơ hội tụ tập vui chơi thỏa thích tại Olympia Games, Funny Games, Dream Games...

Loạt sự kiện và quà tặng độc quyền

Tâm điểm không thể bỏ lỡ của lễ hội mua sắm cuối năm tại Vincom là sự kiện "Quà sale siêu hạng", hứa hẹn mang đến không khí sôi động, tiếp sức cho các khách hàng trong bữa tiệc mua sắm lớn nhất tháng 11.

Với sự góp mặt của nam ca sĩ Trúc Nhân và nữ ca sĩ Mỹ Anh - sự kiện "Black Friday - Quà sale siêu hạng" sẽ được tổ chức tại Vincom Mega Mall Smart City vào lúc 19h ngày 24/11.

Nối tiếp các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí, từ ngày 23/11 - 3/12 tại Vincom Mega Mall Ocean Park sẽ diễn ra hoạt động trải nghiệm công nghệ "Green city in me" - vẽ tranh trên màn hình công nghệ cảm ứng, in tranh vẽ lên túi và áo,... hứa hẹn trở thành trải nghiệm thú vị dành cho giới trẻ.

Đặc biệt, mỗi 18h - 20h hàng tuần trong chuỗi "Thứ năm ăn chơi - Thứ bảy trẩy hội", khách hàng sẽ được đón nhận những ưu đãi đặc biệt trong giờ vàng như giảm 20% các nhà hàng ẩm thực và giảm 50% các đồ mua sắm thời trang - phụ kiện, lạc bước trong những sự kiện lễ hội rộn ràng và độc đáo tại những TTTM Vincom.

Bên cạnh các chương trình giảm sâu lớn nhất năm, Vincom dành tặng các khách mua sắm cơ hội săn sale lớn với những chương trình hoàn tiền đến từ các ngân hàng đối tác. Cụ thể, VPBank hoàn 100.000 đồng cho hóa đơn từ 800.000 đồng, Sacombank hoàn tiền 300.000 đồng cho tổng giao dịch thanh toán từ 2 triệu đồng tại Vincom, được cộng dồn hóa đơn trong 3 ngày diễn ra chương trình, áp dụng từ ngày 24/11 đến 26/11.

Với sức nóng từ lễ hội mua sắm Black Friday cùng hàng loạt chương trình ưu đãi độc quyền, hệ thống TTTM Vincom tiếp tục là "điểm phải đến" thu hút giới trẻ, gia đình ghé thăm bởi đây là cơ hội để vừa sở hữu những sản phẩm yêu thích với chi phí hợp lý, vừa cùng nhau vui chơi tận hưởng mùa lễ hội sôi động.