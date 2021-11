Vinaconex: Chuyển biến tích cực sẵn sàng bứt tốc khi "bình thường mới"

Dân trí Theo BCTC hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm của Vinaconex, nền tảng tài chính vững chắc tiếp tục được củng cố, trong khi các hoạt động đầu tư thi công được thúc đẩy mạnh mẽ trong kỳ, tạo bệ phóng cho doanh nghiệp tăng tốc trong quý IV và năm 2022.

Kết thúc quý III, Vinaconex (Mã chứng khoán: VCG) đạt doanh thu hợp nhất 1.269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 112 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng công ty ghi nhận doanh thu 3.610 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 535 tỷ đồng. Công ty quản lý tài chính tiếp tục có chuyển biến tích cực khi trong kỳ, Tổng công ty đã hoàn nhập khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi gần 180 tỷ đồng.

Cảng Vạn Ninh, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh được thực hiện bởi Tổng thầu Vinaconex.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Vinaconex đạt 30.840 tỷ, tăng 57% so với đầu năm và tăng nhẹ hơn 2% so với quý trước. Vốn chủ sở hữu là 7.508 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.043 tỷ đồng.

Các số liệu từ báo cáo cũng cho thấy, Vinaconex đã có một quý hoạt động bền bỉ, chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn bứt phá khi dịch bệnh được kiểm soát và các hoạt động kinh tế trở lại bình thường.

Trong đó, đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Tổng công ty đạt 1.090 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt trên 7721 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ, doanh thu chưa thực hiện dài hạn đạt 1.426 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ.

Vinaconex là một trong những nhà thầu thi công dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ ấm dần lên vào quý IV năm nay và quý I năm sau, bởi thế những doanh nghiệp có dự án sắp triển khai mở bán hoặc có quỹ đất lớn đang được giới đầu tư quan tâm.

Với VCG, hàng tồn kho chủ yếu nằm ở các dự án bất động sản tính đến cuối tháng 9 đạt 3.196 tỷ đồng, tăng so với 2.220 tỷ đồng đầu kỳ. Thông tin từ Tổng công ty cho biết, quý IV sẽ là cao điểm nhiều dự án được kích hoạt công tác hoàn thiện hạ tầng, thi công thô và chuẩn bị cho giai đoạn "bung hàng".

Cụ thể, dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư 93 Láng Hạ với quy mô 27 tầng nổi và 4 tầng hầm, đã hoàn thiện xây thô các căn hộ và sẽ mở bán trong quý IV năm nay. Đây là dự án có vị trí đắc địa, nằm trong khu phố trung tâm thủ đô, đầy đủ các tiện ích và cơ sở hạ tầng hiện đại, chất lượng cao của thành phố nên sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm.

Vinaconex cam kết thực hiện Cảng Vạn Ninh đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

Tại Quảng Ninh, dự án Khu dân cư đô thị tại km3, km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái với quy mô 438.804 m2, trong đó đất ở 105.727,5 m2 gồm: 375 căn liền kề, 372 căn shophouse, 35 căn biệt thự… đang được tập trung hoàn thiện hạ tầng, kỹ thuật để sớm đủ điều kiện bán hàng. Với quy mô dự án lớn, được chủ đầu tư uy tín bài bản phát triển lại nằm trong vùng kinh tế sôi động của Quảng Ninh, dự án này cũng hứa hẹn sẽ trở thành nơi đáng sống của người dân và sản phẩm có tính thanh khoản cao.

Tại Hải Phòng, dự án Khu đô thị Du lịch Cát Bà - Amatina cũng đang thi công dãy shophouse, biệt thự biển, hạ tầng đường nội khu… Việc Hải Phòng là một trong những địa phương được xem xét áp dụng cơ chế đặc biệt để phát triển đang khiến nơi đây trở thành điểm nóng đầu tư, các sản phẩm có sức hút lớn.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản sôi động dịp cuối năm, mảng đầu tư công với các dự án hạ tầng được nhận định sẽ cực kỳ nóng khi đây là một trong những mũi tấn công còn dư địa để đóng góp vào tăng trưởng GDP của Chính phủ. Là một trong những nhà thầu hàng đầu trên thị trường hiện nay, nguồn việc và các dự án được triển khai, giải ngân và ký mới của Vinaconex được nhận định sẽ tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh Quyết định số 1454/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 1/9 vừa qua.

Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công dự án cảng Quốc tế Vạn Ninh do Vinaconex làm tổng thầu, đồng thời góp vốn 40% trong liên doanh chủ đầu tư dự án. Hay tại Thừa Thiên Huế, dự án "Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài" đã được khởi công xây dựng vào ngày 6/8. Tại dự án này, Vinaconex và các nhà thầu liên danh đảm nhận gói thầu số 11 có giá trị gần 1.600 tỷ đồng. Tương tự là các dự án cầu, đường, giao thông… đều đang được Vinaconex thúc đẩy mạnh mẽ về tiến độ và chất lượng, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp.

Trường Thịnh