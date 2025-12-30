Vinachem đặt trọng tâm chuyển đổi số và phát triển xanh năm 2026

Những thành tựu nổi bật trong năm 2025

Năm 2025, Tập đoàn Vinachem đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 ước đạt 61.381 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024, đạt 100,3% kế hoạch năm và cao nhất trong lịch sử. Doanh thu hợp nhất tăng khoảng 8%, trong khi lợi nhuận toàn tập đoàn tăng vọt 73% so với năm trước.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Vinachem (Ảnh: Vinachem).

Duy trì tốt việc làm và thu nhập ổn định cho gần 20.000 lao động với mức lương bình quân 16,65 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2024. Tập đoàn đã xóa hết lỗ lũy kế, về đích trước kế hoạch 6 tháng và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu của giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú (Ảnh: Vinachem).

Hoạt động hội nhập và xuất khẩu của Vinachem trong năm qua cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, Vinachem đã có bước tiến lớn trong triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali tại Lào - một dự án trọng điểm ở nước ngoài.

Năm 2025 Vinachem đã phát động chương trình “Xanh hóa và chuyển đổi số ngành hóa chất”, tập trung vào hai xu hướng phát triển bền vững và hiện đại. Tập đoàn lần đầu ra mắt bộ sản phẩm hàng tiêu dùng mang thương hiệu Vinachem và khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên biệt đầu tiên của ngành hóa chất Việt Nam - Vinachemmart.

Cùng với đó, Vinachem mạnh dạn đầu tư nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, hướng tới tương lai như sản xuất hóa chất tinh khiết cho công nghiệp điện tử, bán dẫn, pin lưu trữ năng lượng phục vụ ngành công nghiệp xe điện.

Định hướng phát triển năm 2026: Đột phá và hiện đại hóa

Trên nền tảng những kết quả đạt được, trong năm 2026, Vinachem đặt mục tiêu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và tinh thần đổi mới để bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, vững vàng.

Trong quá trình đó, tập đoàn chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời bám sát diễn biến thị trường để kịp thời nắm bắt cơ hội, tạo dư địa tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Quang Hiệp khẳng định, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ nghiêm túc và quyết tâm hoàn thành các định hướng hoạt động trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp cam kết hoàn thành thắng lợi mục tiêu trong năm 2026 (Ảnh: Vinachem).

Vinachem xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh là trụ cột chiến lược trong năm 2026.

Theo đó, tập đoàn sẽ đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn; mở rộng sàn thương mại điện tử Vinachemmart, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu phục vụ quản trị; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, bền vững theo định hướng của Chính phủ.

Tại thị trường trong nước, Vinachem đặt mục tiêu mở rộng thị phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đa dạng hóa sản phẩm tiêu dùng như hóa mỹ phẩm cao cấp và nâng tỷ trọng doanh thu từ kênh thương mại điện tử.

Vững tin bước vào giai đoạn mới

Ban Lãnh đạo Vinachem thể hiện quyết tâm trước nhiệm vụ năm 2026 (Ảnh: Vinachem).

Với khí thế mới và quyết tâm mới, Vinachem sẵn sàng bước vào năm 2026 - năm bản lề của chặng đường phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đột phá, hiện đại hóa ngành hóa chất Việt Nam.