Viettel Solutions đạt giải cao nhất tại IT World Awards 2021

Dân trí IT World Awards 2021 vừa công bố Viettel Solutions đạt hai giải vàng, một giải bạc cho các dự án xuất sắc và đặc biệt trở thành Grand Trophy Winner - danh hiệu cao nhất của mùa giải.

Theo công bố chính thức của ban tổ chức Giải thưởng công nghệ thông tin Thế giới - IT World Awards 2021, Viettel Solutions là đơn vị đạt giải cao nhất mùa giải - Grand Trophy Winner. Đặc biệt, đơn vị này còn giành 02 giải vàng và 01 giải bạc cho các dự án, chiến dịch triển khai cho ngành Y tế.

Theo đó, quá trình triển khai kết nối hơn 1.000 cơ sở y tế với Hệ thống hỗ trợ, tư vấn khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) trong thời gian kỉ lục chưa đến 45 ngày, nhanh hơn 15 ngày so với mục tiêu đặt ra đã giúp Telehealth giành giải vàng hạng mục "Sản phẩm giải pháp Cải tiến Y tế và Chăm sóc Sức khỏe tốt nhất" (Best Health Care and Medical Innovation).

Đặc biệt hơn, giải pháp được triển khai tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới. Giải pháp này được xem như một nền tảng tạo ra thế giới phẳng trong ngành y tế, giúp những người dân tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi hay hải đảo xa xôi có thể được chẩn đoán và khám chữa bệnh kịp thời với các bác sĩ tại tuyến Trung ương. Hệ thống giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho nhà nước và người dân.

Song song với quá trình triển khai Telehealth, Chiến dịch truyền thông 1.000 điểm Teleheath với sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng đã vinh dự đạt giải vàng hạng mục "Chiến dịch PR, truyền thông của năm" (Communications or PR Campaign of the Year).

Không phải là một chiến dịch truyền thông đơn thuần, chiến dịch truyền thông 1.000 điểm Teleheath của Viettel Solutions đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân và các cán bộ y tế tại các cấp, cùng đồng hành xây dựng một nền y tế không còn giới hạn về khoảng cách địa lý và vùng miền. Bằng việc tích hợp đa kênh truyền thông khác nhau như: Báo chí, truyền hình, radio và các nền tảng mạng xã hội, chiến dịch đã tiếp cận sâu rộng đến cộng đồng xã hội và tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực.

Ngoài ra, Hệ sinh thái Giải pháp Y tế số của Viettel Soltions đã đạt giải bạc hạng mục "Sản phẩm dịch vụ Công nghệ thông tin cho lĩnh vực Y tế tốt nhất" (IT Products & Services for Healthcare). Hệ sinh thái này gồm 7 hệ thống chủ lực bao gồm: Hệ thống tiêm chủng quốc gia; Hệ thống hồ sơ sức khỏe; Hệ thống quản lý điều trị Methadone; Hệ thống y tế ban đầu; Hệ thống quản lý cơ sở cung ứng thuốc; Hệ thống Telehealth; Hệ thống quản lý bệnh viện HIS.

Hiện nay, Viettel Solutions đã và đang triển khai các giải pháp y tế số cho gần 50.000 khách hàng là các cơ sở y tế, hiệu thuốc, nhà thuốc, quầy thuốc, trung tâm tiêm chủng… trên lãnh thổ Việt Nam. Hệ sinh thái y tế số Viettel Solutions giúp thay đổi phương pháp làm việc của nhân viên, cán bộ y tế sang môi trường số, cách thức chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, hướng đến quản lý không giấy tờ và không tiền mặt.

Với Hệ sinh thái này, Viettel hướng đến mục tiêu mỗi người dân có một trợ lý thông minh về sức khỏe; chủ động theo dõi và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mọi lúc, mọi nơi thông qua các nền tảng số.

Với những hiệu quả thiết thực của từng giải pháp, chiến dịch tham dự thi, Ban tổ chức IT World Awards 2021 đã trao danh hiệu cao nhất của mùa giải - Grand Trophy Winner cho Viettel Solutions, xuất sắc vượt qua 122 doanh nghiệp CNTT hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, Tập đoàn Viettel được đánh giá là doanh nghiệp tiên phong và có bề dày thành tích nhất tại IT World Awards với 33 lần đạt giải, trong đó năm 2021 đạt 12 giải tại các hạng mục khác nhau bao gồm: 5 giải vàng, 4 giải bạc, 3 giải đồng.

Giải thưởng CNTT Thế giới 2021 (IT World Awards) thường niên lần thứ 16 do Globee® Business Awards tổ chức dành cho tất cả các doanh nghiệp Công nghệ thông tin và An ninh mạng nhằm tôn vinh những thành tựu trong mọi khía cạnh của ngành công nghệ thông tin. Hơn 65 giám khảo đại diện là các chuyên gia trong ngành đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia vào quá trình đánh giá và đưa ra kết quả chung cuộc cho các hạng mục.

Thu Hằng - Trường Thịnh