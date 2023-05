Viettel IDC giành "cú đúp" giải thưởng quốc tế về điện toán đám mây

Mới đây, vượt qua hàng nghìn đề cử toàn cầu, Viettel IDC đã được xướng tên tại hạng mục Excellence in Regional Cloud Asia Pacific Award (Giải thưởng nhà cung cấp dịch vụ Cloud xuất sắc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương) của giải thưởng Datacloud Global Awards 2023.

Năm nay, Viettel IDC là nhà cung cấp đến từ Việt Nam duy nhất vào danh sách thắng giải của Datacloud Global Awards, bên cạnh nhiều tên tuổi lớn trên thế giới về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây như EdgeConneX, Chinadata Group, Microsoft, CBRE Data Center Solutions,...

Viettel IDC là đơn vị duy nhất của Việt Nam thắng giải Datacloud Global Awards 2023 (Ảnh: Viettel IDC).

Giải thưởng Datacloud Global được đánh giá bởi một hội đồng chuyên gia, độc lập, trên toàn thế giới.

Các ứng cử viên được xem xét và chấm điểm dựa trên ba thành phần cốt lõi là sự đổi mới, tính hiệu quả và khả năng dẫn dắt thị trường. Hội đồng Datacloud Global Awards đánh giá Viettel IDC là đơn vị dẫn đầu thị trường tại Việt Nam, cũng như sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đám mây đa dạng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Datacloud Global Awards là giải thưởng hàng đầu trong ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây trên thế giới. Đây là sân chơi của các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây lớn nhất thế giới như Equinix, CyrusOne, NTT, UK Cloud, CBRE Data Center, Iron Mountain Data Centers, Green Mountain, Prime Data Center,….

Bên cạnh giải thưởng Datacloud Global Awards, trong tháng 4 vừa qua, Viettel IDC cũng được xướng tên tại hạng mục Award for the Innovation in Technology Development - Computer Industries (Sáng tạo trong phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin) của giải thưởng Stevie Awards khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Viettel IDC được đánh giá cao nhờ sự sáng tạo trong công nghệ (Ảnh: Viettel IDC).

Stevie Châu Á - Thái Bình Dương là giải thưởng kinh doanh ghi nhận thành tích đổi mới sáng tạo tại nơi làm việc ở 29 quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Dịch vụ của Viettel IDC được đánh giá có tính linh hoạt cao, khả năng đáp ứng triển khai dễ dàng với các sản phẩm, giải pháp của các hãng công nghệ lớn trên toàn cầu như AWS, Microsoft, SAP... nhờ hệ sinh thái gồm hơn 50 sản phẩm, dịch vụ.

Đại diện Viettel IDC cho hay, bên cạnh việc khẳng định mình trên thị trường quốc tế với các giải thưởng trong ngành, Viettel IDC cũng không ngừng nâng cấp bản thân, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Mới đây nhất, Viettel IDC đã đánh giá, nhận 2 chứng chỉ ISO 14001:2015 về Hệ thống quản lý môi trường và ISO 45001:2018 về Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Đây là hai chứng chỉ thể hiện chiến lược của Viettel IDC trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu xanh, môi trường làm việc an toàn cho người lao động, hướng tới sự phát triển bền vững.

Với chiến lược "Go Global" trong năm 2023, Viettel IDC đặt mục tiêu nối dài chuỗi thành tích giải thưởng và chứng chỉ cho hệ sinh thái dịch vụ, sản phẩm của mình, khẳng định vị thế là nhà cung cấp dịch vụ cloud "Make in Vietnam" trên trường quốc tế.