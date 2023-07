Viettel Cyber Security tích lũy thành tựu, sẵn sàng bứt phá mục tiêu "Go Global"

Với thành tích ngăn ngừa hơn 25.000 cuộc tấn công mạng mỗi năm, hỗ trợ quản trị hơn 1.000 websites, 16.000 ứng dụng, phục vụ hơn 100 khách hàng là các bộ ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán…, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) hiện là tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, sau gần một thập niên hình thành và phát triển, các sản phẩm cũng như đội ngũ nhân sự của VCS dần trở thành tên tuổi được quốc tế công nhận.

Hàng chục giải thưởng quốc tế trong nửa đầu 2023

Vào tháng 3, VCS bắt đầu mở ra chuỗi thành tích với 11 giải thưởng tại Cybersecurity Excellence Awards - một trong những giải thưởng tôn vinh các công ty xuất sắc, đổi mới và đi đầu trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Cụ thể, VCS được vinh danh ở 7 sản phẩm và 3 dịch vụ an toàn thông tin sau khi vượt qua hơn 800 đề cử đến từ các hãng cung cấp giải pháp an toàn thông tin hàng đầu thế giới. Nhờ những thành tích này, VCS cũng lần thứ hai là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh danh là "Công ty An ninh mạng xuất sắc nhất khu vực Châu Á".

Tiếp đó tại Hội nghị RSA Conference tại Mỹ hồi tháng 4, tạp chí bảo mật thông tin điện tử hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh mạng là Cyber Defense Magazine đã vinh danh VCS tại giải thưởng Global InfoSec Awards 2023, nằm trong top 10% công ty đạt danh hiệu này trong tổng số hơn 4.300 đơn vị tham dự. Đại diện ban tổ chức cho biết "Viettel Cyber Security quy tụ đủ những yếu tố mà thị trường an ninh mạng đang tìm kiếm, đó là liên tục cập nhật và nắm bắt tình hình, xu hướng an ninh mạng; cung cấp linh hoạt các giải pháp với chi phí tối ưu; cải tiến đột phá và luôn đi trước một bước các mối nguy trên không gian mạng".

Vào tháng 5, VCS tiếp tục đạt 7 giải thưởng tại IT World Awards, trong đó có 4 giải vàng cho các dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng, dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin, giải pháp giám sát bất thường trên máy trạm và giải pháp chống tấn công DDoS.

Vào tháng 3, nhóm kỹ sư VCS đã lần thứ 5 liên tiếp vào top cuộc thi tấn công mạng Pwn2Own. Trong lần này là VCS đưa đến cuộc thi các kỹ sư trẻ nhất của mình, trong đó có những thành viên ở lứa tuổi 20. Trong toàn bộ các hạng mục tham gia, nhóm kỹ sư trẻ đều đạt điểm tuyệt đối. Trước đó, các chuyên gia của Viettel đã tham gia và liên tục lọt nhóm đầu tại Pwn2Own Tokyo 2020, Vancouver 2021 và Toronto 2022.

Thành tích tham gia Pwn2Own Vancouver 2023 của nhóm kỹ sư VCS (Ảnh: VCS).

Tiến gần tới mục tiêu "Go Global"

Vào giữa tháng 5, VCS là một trong những công ty bảo mật đại diện cho Việt Nam tham dự Hội nghị Vietnam IT Day 2023 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác công nghệ thông tin giữa 2 quốc gia.

Hội nghị Vietnam IT Day 2023 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: VCS).

Trước 300 lãnh đạo và đại biểu, chuyên gia tới từ hơn 200 doanh nghiệp và các Hiệp hội công nghệ thông tin Nhật Bản, ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Chiến lược của VCS, đã có những chia sẻ về các vấn đề an toàn thông tin được quan tâm nhất hiện nay, đồng thời khẳng định sự đồng hành của VCS trong sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin Việt Nam - Nhật Bản. "VCS mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt nhằm cộng hưởng và mang lại giá trị tốt nhất cho chuỗi cung ứng công nghệ thông tin tại Nhật", ông Nam cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Nam trình bày tại Hội nghị Vietnam IT Day 2023 (Ảnh: VCS).

VCS cũng đã tham gia phiên Business Matching với đại diện các doanh nghiệp Nhật, kỳ vọng sẽ có thêm những cú bắt tay chiến lược tại thị trường này, đưa VCS tiến gần hơn với mục tiêu "Go Global" vào năm 2025.

Đại diện Viettel trao đổi cùng các chuyên gia Nhật Bản tại hội nghị (Ảnh: VCS).

VCS hiện là một trong những công ty an ninh mạng có quy mô lớn nhất tại Việt Nam với hơn 400 nhân sự, trong đó có nhiều chuyên gia an toàn thông tin chất lượng, được cộng đồng quốc tế công nhận. Ngoài giải thưởng tại nhiều kỳ Pwn2Own kể trên, các chuyên gia VCS cũng đã liên tục ghi danh và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng, cuộc thi tấn công mạng uy tín trên thế giới về bảo mật an toàn thông tin như Microsoft, Bugcrowd, Google, Oracle,...

Đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm (Ảnh: VCS).

Không chỉ gia tăng và củng cố năng lực bảo vệ cho các hệ thống trong nước, VCS hiện đã có mặt tại nhiều thị trường, trong đó có những thị trường cạnh tranh cao như Nhật Bản. Với hơn 400 lỗ hổng bảo mật Zero-day được phát hiện của các nền tảng, hệ thống lớn của Microsoft, Oracle, Zenkin,… VCS đã góp phần lớn trong việc giảm thiểu các cuộc tấn công mạng và nâng cao tri thức an ninh mạng toàn cầu.