Vietjet khai trương đường bay Tây An (Trung Quốc) - TPHCM

Lễ khai trương đường bay Tây An - TPHCM tại sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An, Trung Quốc, với sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây, thành phố Tây An và Vietjet cùng người dân, du khách.