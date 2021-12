VietinBank phát hành thành công 14.422 tỷ đồng trái phiếu năm 2021

Dân trí Với uy tín và vị thế trên thị trường, đến nay, VietinBank đã hoàn thành sớm kế hoạch phát hành trái phiếu thứ cấp, đảm bảo vững chắc dư địa cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng 12,5% vừa được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trong tháng 11 năm nay.

Mở bán từ ngày 6/10 tại tất cả các điểm giao dịch của VietinBank trên toàn quốc, trái phiếu VietinBank đã nhận được sự quan tâm đặt mua từ hơn 8.000 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài.

Việc chào bán thành công 6.513 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng cho các nhà đầu tư kể trên nâng tổng khối lượng trái phiếu thứ cấp do VietinBank phát hành trên thị trường trong năm 2021 lên hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm 7.769 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã phát hành trước ngày 31/10.

Với tổng khối lượng phát hành như trên, VietinBank đã vượt kế hoạch và hoàn thành hơn 130% nhu cầu trái phiếu vốn cấp 2 tổng thể cho cả năm.

Đại diện VietinBank cho biết: Nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng thực hiện cho vay nền kinh tế và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, ngay từ đầu năm nay, VietinBank đã đăng ký chào bán 10.000 tỷ trái phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời song song thực hiện kênh phát hành riêng lẻ cho các khách hàng tổ chức, định chế tài chính lớn trên thị trường.

VietinBank đã hoàn thành sớm kế hoạch phát hành trái phiếu thứ cấp.

Tổng khối lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ trong năm 2021 tính đến 31/10 là 7.769 tỷ đồng, tập trung chủ yếu trong quý 3 để chủ động đón đầu nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong các tháng cuối năm, đảm bảo tiết giảm chi phí vốn và cân đối dòng tiền thay vì phát hành tập trung khối lượng lớn.

Trong quý III năm nay, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 3.061 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế đạt 13.911 tỷ đồng tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, các tỷ lệ an toàn hoạt động, đặc biệt là tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank đến hết quý III năm nay cũng tuân thủ ở mức cao hơn so với mức yêu cầu là 8% theo quy định tại Thông tư 41 của NHNN.

Thành công của các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ cũng như trái phiếu ra công chúng tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của VietinBank trên thị trường tài chính. VietinBank cũng là Ngân hàng có khối lượng phát hành trái phiếu ra công chúng lớn nhất trên thị trường trong số các tổ chức tín dụng thực hiện chào bán trên thị trường năm 2021.

Trái phiếu VietinBank không chỉ là sản phẩm đầu tư trong nỗ lực đa dạng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng, mà còn là hàn thử biểu cho sự tin tưởng, cam kết đồng hành lâu dài của người dân, doanh nghiệp đối với thương hiệu và kết quả hoạt động của ngân hàng.

VietinBank sẽ niêm yết trái phiếu phát hành theo quy định để tạo sự thanh khoản tốt hơn cho nhà đầu tư, góp phần phát triển thị trường chứng khoán sôi động với nhiều mã hàng tốt, đúng theo định hướng phát triển của Chính phủ.

Trường Thịnh