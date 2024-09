VietinBank nhận giải hoạt động quan hệ nhà đầu tư được yêu thích nhất

Ngày 24/9, Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2024 - IR Awards 2024 do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức đã diễn ra tại TPHCM. Vượt qua nhiều tên tuổi lớn thuộc nhóm Financial Large Cap (DNNY thuộc lĩnh vực tài chính có vốn hóa lớn, trên 10.000 tỷ đồng), VietinBank được xướng tên tại hạng mục "Financial Large Cap có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất" năm 2024.

Trải qua một hành trình dài từ vòng khảo sát toàn diện hoạt động công bố thông tin của 708 DNNY trên HOSE và HNX trong vòng 12 tháng (từ 1/5/2023 đến 30/4/2024), kết hợp đánh giá hoạt động IR thông qua hệ thống chấm điểm từ 36 định chế tài chính chuyên nghiệp hàng đầu, cũng như sự bình chọn của cộng đồng các NĐT, VietinBank đã được vinh danh ở hạng mục "Top 3 Financial Large Cap có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất". Trước đó, VietinBank cũng được bình chọn "DNNY đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2024", trở thành ngân hàng duy nhất 8 năm liên tiếp đạt chuẩn công bố thông tin.

Hoạt động bình chọn đã thu hút được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, dựa trên 3 tiêu chí đánh giá chính là: doanh nghiệp minh bạch hoạt động; doanh nghiệp có hoạt động IR đại chúng tốt; ban lãnh đạo hoạt động hiệu quả và đảm bảo quyền cổ đông. Trải qua 14 năm tổ chức, IR Awards đã tạo được danh tiếng tốt trên thị trường về mức độ phổ biến, quy mô và tên tuổi.

Ông Vương Huy Đông - Phó Ban thư ký hội đồng quản trị và quan hệ cổ đông - đại diện VietinBank nhận giải thưởng.

Là DNNY với số lượng cổ đông lớn, VietinBank cho biết luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ, tốt đẹp với nhà đầu tư. Đối với VietinBank, công tác IR hướng tới tất cả các cổ đông, không phân biệt cổ đông lớn hay nhỏ lẻ, cá nhân hay tổ chức. VietinBank nỗ lực tuân thủ pháp luật và đảm bảo sự công bằng, kịp thời về mặt thông tin đối với cả cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư tiềm năng.

Cũng trong khuôn khổ Lễ vinh danh IR Awards lần thứ 14, ông Vương Huy Đông - Phó Ban thư ký hội đồng quản trị và quan hệ cổ đông - đã đại diện VietinBank trình bày tham luận tại Hội thảo IR View với chủ đề "Hoạt động IR tại VietinBank trong thời đại số hóa, xanh hóa".

Theo đó, bên cạnh việc tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo sự công bằng và lợi ích của các cổ đông, VietinBank luôn tăng cường ứng dụng công nghệ số hóa trong hoạt động IR để nâng cao khả năng tiếp cận và tương tác với các cổ đông, nhà đầu tư; tối ưu hóa website IR với giao diện thân thiện, tăng trải nghiệm người dùng, truyền tải đầy đủ thông tin song ngữ Việt - Anh; sử dụng mạng xã hội, kênh truyền thông số để truyền tải nhanh chóng, lan tỏa thông tin; tăng tần suất gặp gỡ, trao đổi với các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, nhà đầu tư; ...

Ông Vương Huy Đông trình bày tham luận tại Hội thảo IR View.

Bên cạnh đó, với những kết quả đạt được trong hoạt động phát triển bền vững tại VietinBank, bộ phận IR đã xây dựng chiến lược truyền thông về xanh hóa tại VietinBank nhằm truyền tải các thông điệp về cam kết của ngân hàng trong việc đồng hành cùng xu hướng phát triển xanh toàn cầu; thường xuyên cập nhật kết quả thực hành phát triển bền vững tại VietinBank; liên tục cập nhật báo cáo về phát triển bền vững và tích hợp vào báo cáo thường niên hàng năm...

Hoạt động phát triển bền vững tại VietinBank đã nhận được nhiều sự quan tâm của các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm đến ESG (môi trường - xã hội - quản trị).

Nhờ những nỗ lực không ngừng cải tiến, đổi mới, hoạt động IR của VietinBank trong 15 năm niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán đã nhận được nhiều giải thưởng do các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng, 7 năm liên tiếp nhận giải "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" của Forbes Việt Nam; 4 năm liên tiếp nằm trong rổ chỉ số VNSI của HOSE, "Top 10 doanh nghiệp bền vững" trong 2 năm liên tiếp của CSI 100…

Giải thưởng IR (IR Awards) được tổ chức thường niên từ năm 2011 nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm, thông qua đánh giá định lượng, tổ chức bình chọn trực tuyến dành cho nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các đình chế tài chính chuyên nghiệp, công bố và vinh danh top 3 tại Lễ Vinh danh IR Awards thường niên.