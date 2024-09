VietinBank - Ngân hàng nội địa dành cho doanh nghiệp quốc tế

Năm 2024 ghi nhận cột mốc mới khi lần đầu tiên VietinBank nhận giải thưởng "Ngân hàng nội địa tốt nhất cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam - Best Local Bank for FDI in Vietnam" do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng.

Cùng với đó, tại Singapore, VietinBank lần thứ ba liên tiếp được trao tặng giải thưởng "Thương vụ tài trợ dự án về cơ sở hạ tầng của năm - Infrastructure Deal of The Year" tại giải thưởng Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư của Asian Banking & Finance (ABF).

Đây là sự ghi nhận vai trò của VietinBank trong việc tài trợ Dự án Khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà do tập đoàn VSIP, liên doanh giữa Sembcorp Development và Becamex IDC thực hiện.

VietinBank nhận giải thưởng "Ngân hàng nội địa tốt nhất cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam".

Hai giải thưởng lớn trong năm 2024 không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực và cam kết của VietinBank trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp FDI; mà còn khẳng định vai trò của ngân hàng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Với chiến lược phát triển toàn diện, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế của mình là đối tác tin cậy và lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế trong việc phát triển và mở rộng thị trường tại Việt Nam.

VietinBank được trao tặng giải thưởng "Thương vụ tài trợ dự án về cơ sở hạ tầng của năm".

Lấy khách hàng làm trung tâm

VietinBank là ngân hàng có quy mô và thị phần giao dịch với khách hàng FDI hàng đầu tại Việt Nam với trên 7.000 khách hàng (chiếm khoảng 30% thị phần khách hàng FDI tại Việt Nam), mức quy mô tài trợ vốn, huy động nguồn vốn đạt gần 11 tỷ USD. Với lượng khách hàng đa dạng từ nhiều quốc gia, VietinBank thành lập các nhóm phục vụ theo từng quốc gia, vùng lãnh thổ để tiếp cận, chăm sóc và xây dựng chính sách, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, gói giải pháp phù hợp.

Ngoài ra, VietinBank thực thi chiến lược "one-stop-shop" (một cửa), tập trung một đầu mối phục vụ toàn diện, đầy đủ nhu cầu về dịch vụ, sản phẩm cho hệ sinh thái của khách hàng.

Sức mạnh tài chính trên thị trường quốc tế

Với sự hậu thuẫn từ cơ cấu cổ đông vững mạnh và sự đồng hành 11 năm của đối tác chiến lược MUFG Bank (gần 20% cổ phần), VietinBank đã tạo lập vị thế vững chắc trong việc hỗ trợ doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thông qua việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quốc tế.

Sức mạnh tài chính trên thị trường quốc tế của VietinBank còn được khẳng định khi 12 năm liên tiếp nằm trong "Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới" của Forbes Global, 3 lần liên tiếp vào "Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới" (theo công bố mới nhất của hãng tư vấn Brand Finance tại báo cáo xếp hạng Banking 500 - 2024). Sự ổn định và uy tín của VietinBank còn được thể hiện qua các đánh giá tích cực từ các tổ chức xếp hạng quốc tế như: Moody's, Fitch Ratings…

Ngân hàng hàng đầu về tài trợ dự án xanh

Đến nay, VietinBank đã có danh mục tài trợ lớn trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp với quy mô cấp tín dụng hơn 2 tỷ USD cho các dự án bất động sản công nghiệp và hậu cần. Bên cạnh đó, VietinBank là đơn vị tiên phong trong việc phát triển khung tài chính bền vững (SFF) với các sản phẩm tiền gửi ESG và tài chính xanh.

Đồng thời, VietinBank cũng là ngân hàng cho vay chính đối với các khu công nghiệp đô thị lớn đang trong quá trình lấy chứng chỉ LEED và thiết lập hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà độc lập. Qua đó, VietinBank chứng minh là ngân hàng hàng đầu thị trường tài chính bền vững tại Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy việc áp dụng ESG và đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chuyển đổi sử dụng năng lượng xanh.