Vietcoco - Thương hiệu quốc gia từ thủ phủ dừa vươn ra thế giới
(Dân trí) - 80 năm Quốc khánh - cột mốc vàng son của dân tộc Việt Nam. Hòa chung niềm tự hào ấy, Vietcoco đồng hành trong các hoạt động hội nhập, góp phần quảng bá thương hiệu Việt trên thị trường.
Ngày Quốc khánh không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là dịp để nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi thế hệ với Tổ quốc. Trong khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, cả dân tộc cùng nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường xây dựng và phát triển - từ năm tháng chiến tranh đến một Việt Nam vững bước hội nhập.
Trong dòng chảy lịch sử ấy, Vietcoco là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng đất nước, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Từ những trái dừa Bến Tre mộc mạc, Vietcoco đã phát triển thành thương hiệu quốc gia, mang nhiều dòng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế đến hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hình ảnh thương hiệu gắn liền niềm tự hào dân tộc
Tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hình ảnh những sản phẩm Vietcoco được trao tặng cho các cựu chiến binh như lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập dân tộc. Song song với đó, sự hiện diện của Vietcoco trong không gian Triển lãm Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc đã khắc họa rõ nét một Việt Nam năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập và phát triển bền vững.
Vietcoco góp phần lan tỏa tinh thần kiên cường và khát vọng vươn xa của nông sản Việt. Mỗi sản phẩm dầu dừa, nước dừa, sữa dừa, cơm dừa sấy hay snack dừa xuất khẩu là một minh chứng cho chất lượng vượt trội, công nghệ sản xuất tiên tiến, cam kết hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA, EU, JAS.
Hội nhập mạnh mẽ - Góp phần vào sự vững mạnh quốc gia
Trong không khí tưng bừng của chuỗi sự kiện kỷ niệm Quốc khánh, từ những màn duyệt binh hùng tráng đến các không gian trưng bày, triển lãm tự hào thành tựu đất nước, Vietcoco càng ý thức sâu sắc hơn vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp Việt. Sự tăng trưởng bền bỉ ấy đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế, mỗi sản phẩm xuất khẩu thành công không chỉ mang giá trị thương mại, mà còn nâng cao vị thế nông sản Việt trên bản đồ quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho niềm tự hào của Vietcoco khi được góp phần phát triển vào sự vững mạnh của quốc gia.
Trong hơn hai thập kỷ qua, đi cùng sự phát triển của đất nước, Vietcoco không chỉ chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ nhằm bắt kịp sự phát triển của ngành dừa thế giới mà còn chú trọng phát triển bền vững, đồng hành cùng người nông dân cải thiện sinh kế và bảo vệ môi trường.
Tỏa sáng năm châu cùng đất nước
Hành trình của Vietcoco là hành trình từ gian khó đến hội nhập, từ mộc mạc đến hiện đại, từ địa phương vươn ra toàn cầu. Những trái dừa quê hương không chỉ dừng lại ở giá trị nông nghiệp truyền thống, mà thể hiện cho sức sống xanh, của ý chí đổi mới và khát vọng vươn mình.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc thiêng liêng để nhìn lại quá khứ hào hùng, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa thương hiệu Việt tiến xa hơn nữa. Với Vietcoco, mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước không chỉ là hương vị kết tinh từ nguồn nguyên liệu quê hương, mà còn thể hiện nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu Việt bền vững.
Vietcoco là thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm từ Bến Tre. Thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành sản xuất dừa trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Các sản phẩm của Vietcoco hiện nay đã xuất khẩu hơn 60 thị trường trên thế giới, là thương hiệu được khách hàng yêu thích, đặt niềm tin lựa chọn tại các quốc gia như Đức, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Công ty cũng tiên phong phát triển nguồn nguyên liệu dừa hữu cơ tại Bến Tre tạo ra những sản phẩm sạch đạt chuẩn organic của Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản.
Nhà máy sản xuất: Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới - Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.
Liên hệ mua hàng: 02753 626 313
Truy cập để biết thêm thông tin: www.vietcoco.vn