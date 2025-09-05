Vietcoco - Thương hiệu quốc gia từ thủ phủ dừa vươn ra thế giới

Ngày Quốc khánh không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là dịp để nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi thế hệ với Tổ quốc. Trong khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, cả dân tộc cùng nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường xây dựng và phát triển - từ năm tháng chiến tranh đến một Việt Nam vững bước hội nhập.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, Vietcoco là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng đất nước, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Từ những trái dừa Bến Tre mộc mạc, Vietcoco đã phát triển thành thương hiệu quốc gia, mang nhiều dòng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế đến hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vietcoco 4 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia (Ảnh: Vietcoco).

Hình ảnh thương hiệu gắn liền niềm tự hào dân tộc

Tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hình ảnh những sản phẩm Vietcoco được trao tặng cho các cựu chiến binh như lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập dân tộc. Song song với đó, sự hiện diện của Vietcoco trong không gian Triển lãm Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc đã khắc họa rõ nét một Việt Nam năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập và phát triển bền vững.

Vietcoco góp phần lan tỏa tinh thần kiên cường và khát vọng vươn xa của nông sản Việt. Mỗi sản phẩm dầu dừa, nước dừa, sữa dừa, cơm dừa sấy hay snack dừa xuất khẩu là một minh chứng cho chất lượng vượt trội, công nghệ sản xuất tiên tiến, cam kết hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA, EU, JAS.

Các sản phẩm của Vietcoco đều được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu (Ảnh: Vietcoco).

Hội nhập mạnh mẽ - Góp phần vào sự vững mạnh quốc gia

Trong không khí tưng bừng của chuỗi sự kiện kỷ niệm Quốc khánh, từ những màn duyệt binh hùng tráng đến các không gian trưng bày, triển lãm tự hào thành tựu đất nước, Vietcoco càng ý thức sâu sắc hơn vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp Việt. Sự tăng trưởng bền bỉ ấy đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế, mỗi sản phẩm xuất khẩu thành công không chỉ mang giá trị thương mại, mà còn nâng cao vị thế nông sản Việt trên bản đồ quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho niềm tự hào của Vietcoco khi được góp phần phát triển vào sự vững mạnh của quốc gia.

Trong hơn hai thập kỷ qua, đi cùng sự phát triển của đất nước, Vietcoco không chỉ chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ nhằm bắt kịp sự phát triển của ngành dừa thế giới mà còn chú trọng phát triển bền vững, đồng hành cùng người nông dân cải thiện sinh kế và bảo vệ môi trường.

Vietcoco có mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ảnh: Vietcoco).

Tỏa sáng năm châu cùng đất nước

Hành trình của Vietcoco là hành trình từ gian khó đến hội nhập, từ mộc mạc đến hiện đại, từ địa phương vươn ra toàn cầu. Những trái dừa quê hương không chỉ dừng lại ở giá trị nông nghiệp truyền thống, mà thể hiện cho sức sống xanh, của ý chí đổi mới và khát vọng vươn mình.

Vietcoco luôn hướng đến hội nhập toàn cầu (Ảnh: Vietcoco).

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc thiêng liêng để nhìn lại quá khứ hào hùng, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa thương hiệu Việt tiến xa hơn nữa. Với Vietcoco, mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước không chỉ là hương vị kết tinh từ nguồn nguyên liệu quê hương, mà còn thể hiện nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu Việt bền vững.