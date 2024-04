VIB: Chiến lược cá nhân hóa chi tiêu qua thẻ theo từng phân khúc khách hàng

Có mặt trên từng cột mốc của người dùng

Giai đoạn 2018 - 2019, VIB gây ấn tượng trên thị trường thanh toán không tiền mặt khi ra đời một trong những dòng thẻ cá nhân hóa đầu tiên tại Việt Nam. Với bộ sản phẩm mới khác biệt, chạm đến nhu cầu riêng biệt của từng tệp khách hàng, VIB khẳng định hướng đi riêng trên thị trường thanh toán không tiền mặt bằng chiến lược mở rộng hệ sinh thái với đa dạng dòng thẻ bám sát nhu cầu dù là nhỏ nhất của người dùng.

Ở độ tuổi nào, chủ thẻ tín dụng VIB vẫn dễ dàng tìm thấy những sản phẩm đáp ứng đúng và đủ nhu cầu chi tiêu cũng như quản lý tài chính cá nhân.

Trong đó, thuộc tính về lứa tuổi, nhu cầu chi tiêu và những điểm chạm trên hành trình thanh toán chạm và không chạm của người dùng, là ưu tiên bậc nhất.

Các dòng thẻ của VIB được thiết kế dựa trên đặc thù tính cách, nhu cầu và xu hướng chi tiêu của 3 nhóm tuổi.

Đối với nhóm khách hàng ở độ tuổi dưới 30, đi cùng hành trình xây dựng sự nghiệp, họ cũng đồng thời phân bổ tài chính cho những trải nghiệm như mua sắm, du lịch và ẩm thực. Với người trẻ vừa mới gia nhập thị trường việc làm và mở chiếc thẻ tín dụng đầu tiên để phù hợp với nhu cầu tài chính của bản thân, VIB Financial Free là một giải pháp phù hợp với ưu đãi miễn phí rút tiền mặt.

Bên cạnh đó, Online Plus 2in1 cũng được nhóm người dùng ở độ tuổi này ưa chuộng bởi đặc tính hoàn tiền cho mua sắm trực tuyến đến 6% khi chi tiêu ở nước ngoài và 3% trong nước, cùng hệ thống điểm chấp nhận thanh toán rộng lớn, tiện lợi cho quá trình sử dụng.

Ở 5 năm tiếp theo (độ tuổi 30-35 tuổi), với những cột mốc mới trong cuộc sống như kết hôn, sinh con, khách hàng có xu hướng ưu tiên chi tiêu cho gia đình gồm mua sắm, ăn uống, du lịch, đầu tư giáo dục cho con, mua bảo hiểm nhân thọ... Super Card có thể mang đến cho nhóm này ưu đãi hoàn tiền đến 15% giá trị chi tiêu khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử, mua vé máy bay, đặt khách sạn nghỉ mát cho gia đình. Với thói quen mua sắm thường xuyên tại các siêu thị và trung tâm mua sắm, người dùng Việt thường chọn VIB Rewards Unlimited để tích điểm đổi quà dựa trên tổng lượt và giá trị chi tiêu hàng tuần.

Dòng thẻ Super Card.

Riêng nhóm khách hàng dưới 35 tuổi hướng đến việc tiêu dùng thông minh, khoa học và thường xuyên có nhu cầu cập nhật lại danh mục chi tiêu thì VIB Cash Back là sự lựa chọn thích hợp. Dòng thẻ này cho phép người dùng tận hưởng ưu đãi hoàn tiền theo nhóm danh mục chi tiêu ẩm thực, giải trí, bảo hiểm với mức hoàn lên tới 2 triệu đồng/kỳ sao kê.

Bên cạnh đó, hướng tới xu hướng chi tiêu khác biệt của nhóm khách hàng có gia đình, VIB ra mắt dòng thẻ Family Link từ năm 2021 với các tính năng xoay quanh nhu cầu trả góp giáo dục, học bổng cho con, tích lũy điểm thưởng khi giao dịch thanh toán liên quan đến y tế, bảo hiểm...

Dòng thẻ Family Link.

Từ 35 tuổi trở lên, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, nhu cầu di chuyển, gặp gỡ đối tác và trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp gia tăng, khách hàng ngày càng được thu hút bởi các sản phẩm được thiết kế riêng, khẳng định vị thế bản thân. Với họ, VIB Travel Élite phù hợp nhờ phí giao dịch ngoại tệ thấp nhất thị trường cho các chi tiêu ngoài lãnh thổ Việt Nam với 0% cho 3 tháng đầu và 1% các tháng sau đó. Hạn mức cao của VIB Travel Élite cũng là điểm cộng, giúp chủ thẻ trên 35 tuổi thoải mái chi tiêu khi đi du lịch, công tác nước ngoài.

Dòng thẻ Travel Élite.

Ngoài ra, VIB cũng liên kết với nhiều đối tác hàng đầu ở các lĩnh vực để phát hành các dòng thẻ đồng thương hiệu như VIB Premier Boundless (dặm thưởng, nâng hạng thành viên Bông Sen Vàng và trải nghiệm phòng chờ thương gia tại hơn 1.000 sân bay trên khắp thế giới), VIB LazCard (giảm đến 300.000 đồng và tích điểm đến 6%/giá trị giao dịch tại Lazada Việt Nam hoặc 3% giá trị giao dịch tại các đơn vị chấp nhận thẻ khác, lên tới 600.000 điểm/kỳ) và VIB Bill Pay (giảm 10% cho hóa đơn điện nước, Internet - những chi tiêu thiết yếu mà bất kỳ gia đình nào cũng cần chi trả, với tổng số tiền giảm lên đến 500.000 đồng/tháng).

VIB còn là nhà băng tiên phong đón sóng xu hướng thanh toán không chạm (contactless) với tính năng dùng thẻ qua Google Pay, Apple Pay và Garmin Pay, giúp người dùng dễ dàng thanh toán mà không cần mang thẻ vật lý bên người.

Thanh toán không chạm với tính năng dùng thẻ VIB qua Garmin Pay.

Với chiến lược khác biệt, liên tục ra mắt các dòng thẻ độc đáo với lợi ích vượt trội cho từng nhu cầu của người dùng, VIB nhanh chóng khẳng định vị thế hàng đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành và tổng chi tiêu qua thẻ.

Tính đến hết quý I/2024, tổng giao dịch qua thẻ VIB đạt hơn 8,5 triệu lượt. Đi cùng với số lượng thanh toán tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng chi tiêu qua thẻ VIB ghi nhận mức tăng ấn tượng với hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 50% so cùng kỳ năm 2023. Theo đó, trung bình mỗi tháng của quý I/2024, chi tiêu qua hệ sinh thái thẻ VIB đạt gần 9.500 tỷ đồng, tăng 24% so với trung bình tháng trong năm vừa qua.

Tổng chi tiêu quả thẻ VIB quý I/2023 và quý I/2024.

Tính đến hết năm 2023, số thẻ VIB đang lưu hành đạt hơn 710.000 thẻ, tăng gấp nhiều lần so với thời điểm tái cấu trúc mảng thẻ vào năm 2018. Tổng chi tiêu qua thẻ VIB tính đến 31/12/2023 chạm mốc hơn 91.000 tỷ đồng. Chỉ riêng 6 tháng cuối năm, chỉ số này đạt trung bình trên 8.000 tỷ đồng mỗi tháng. VIB đồng thời duy trì mức chi tiêu bình quân qua thẻ cao hơn 30-40% so với thị trường, đạt 12,5 triệu đồng vào tháng 12/2023.

Những con số này cho thấy tốc độ tăng trưởng vượt bậc và nhanh chóng của VIB từ xuất phát điểm ban đầu đến vị thế hàng đầu thị trường thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Cùng với đó, ngân hàng cho biết luôn lắng nghe để thấu hiểu và liên tục đồng hành cùng mọi nhu cầu chi tiêu không tiền mặt của khách hàng, giữ vững vị thế hàng đầu về công nghệ, tiện ích thẻ tín dụng và trải nghiệm người dùng.