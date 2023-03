Vì sao sau kiểm toán, lợi nhuận của Thaiholdings lại giảm 28 tỷ đồng?

Công ty cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với doanh thu thuần vẫn ở mức 4.112 tỷ đồng, không thay đổi so với báo cáo tự lập đã công bố. Tuy nhiên, mức doanh thu này giảm hơn 50% so với kết quả đạt được năm 2021.

Sau kiểm toán, doanh thu hoạt động tài chính của Thaiholdings tăng 15%, đạt 571 tỷ đồng. Trong đó, thay đổi lớn nhất là lãi bán các khoản đầu tư đạt 551 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2021.

Tuy nhiên, lãi liên doanh liên kết của công ty giảm gần 90%, chỉ còn 5 tỷ đồng. Chi phí tài chính của công ty lại tăng 73% so với trước kiểm toán, lên đến 180 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm mạnh 36 tỷ đồng, từ 337 tỷ đồng trước kiểm toán xuống chỉ còn 301 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng giảm gần 28 tỷ đồng, tương đương giảm 10%, xuống chỉ còn 244 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này giảm hơn 40% so với năm 2021.

So với báo cáo Thaiholdings tự lập, báo cáo đã được kiểm toán cho thấy lợi nhuận của công ty giảm tới gần 28 tỷ đồng (Ảnh: THD).

Theo giải trình từ Thaiholdings, việc lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán giảm là do các công ty liên kết của doanh nghiệp xác định lại kết quả kinh doanh năm 2022, từ đó làm giảm lãi trong các công ty liên kết.

Cũng tại báo cáo kiểm toán 2022, các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất 2021 của Thaiholdings cũng được điều chỉnh hồi tố. Lý do là công ty con là Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup đã thực hiện hủy giao dịch thanh lý Công ty cổ phần Bình Minh Group theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước, và ghi nhận bổ sung chi phí lãi chậm nộp thuế.

Cụ thể, Thaiholdings ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2021 điều chỉnh giảm 57%, về còn 406 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 74,5% xuống còn 276 tỷ đồng và lợi nhuận khác lại giảm 3% về 571 tỷ đồng. Kéo theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chỉ ở mức 1.293 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Thaiholdings là âm 221 tỷ đồng thay vì âm tới 973 tỷ của công bố trước đó.

Tháng 6/2022, ông Nguyễn Đức Thụy từ vị thế cổ đông lớn sở hữu 25% cổ phần Thaiholdings đã bán sạch toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu. Thaiholdings hiện do anh trai ông Thụy là Nguyễn Văn Thuyết làm Chủ tịch HĐQT

Tính cuối năm 2022, công ty này ghi nhận tổng tài sản giảm hơn 21% so với đầu năm, xuống chỉ còn 8.275 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn là 2.252 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 6.023 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm về tài sản này là do Thaiholdings đã thoái vốn và giảm tỷ lệ sở hữu tại một số công ty thành viên nên không còn hợp nhất vào số liệu của tập đoàn.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 21/3 cổ phiếu THD được giao dịch ở mức giá 39.300 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 85% so với vùng đỉnh hồi đầu tháng 1/2022.