Vì sao giá lên tới 22 triệu đồng, đồ chơi Labubu vẫn cháy hàng?

Labubu là nhân vật "quái vật thỏ" trong bộ sưu tập "The Monsters" do nghệ sĩ Kasing Lung người Hong Kong (Trung Quốc) sáng tạo ra vào năm 2015. Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Bắc Âu, Labubu có đôi tai dài, hàm răng nhọn, mắt to tròn và nụ cười nghịch ngợm.

Tuy nhiên, chỉ đến khi Lisa (BlackPink) liên tục khoe món đồ chơi này trên trang cá nhân từ hồi tháng 4, Labubu bỗng trở thành "cơn sốt", không ít bạn trẻ đã chi tới hàng trăm triệu đồng để sưu tầm các phiên bản. Theo The Nation Thailand, bức ảnh Lisa ôm gấu Labubu đã khiến giá của món đồ chơi tăng vọt 400%.

Lý do Labubu "gây sốt"

Vô tình biết đến đồ chơi nghệ thuật Labubu từ cuối tháng 7, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (TPHCM) đã chi số tiền "khủng" để săn mua hàng chục phiên bản khác nhau của món đồ chơi từ seller (người bán hàng - PV).

"Đầu tiên tôi chỉ mua một mẫu Labubu hoa cúc cỡ nhỏ với giá hơn 1 triệu đồng và thấy khá tiếc tiền. Nhưng dần dần cảm thấy món đồ chơi này giúp bản thân thư giãn nên quyết chi số liền lớn để tìm mua và sở hữu được các phiên bản", chị Thủy kể.

Chị cho biết đã sở hữu trọn bộ Labubu và đang chờ nhiều mẫu khác ship tới. Theo chị, vì mua từ seller nên giá cao hơn rất nhiều so với mua từ cửa hàng chính hãng.

Bộ sưu tập Labubu của Thủy có giá trị "khủng" (Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thủy).

Linh Chi (Hà Nội) cho biết sau khi Lisa đăng tải nhiều story về Labubu trên Instagram cô đã cảm thấy hứng thú và tìm hiểu về món đồ chơi "quái vật thỏ", từ đó dần dần yêu thích.

"Tôi đã tìm Labubu loại mini để treo túi xách với giá hơn 800.000 đồng/sản phẩm và cảm thấy rất ưng ý. Ở Việt Nam giá mua từ cửa hàng chính hãng chỉ khoảng hơn 350.000 nhưng rất khó mua vì cháy hàng, người mua phải order từ dân chuyên với giá cao hơn gấp 3-4 lần", Chi nói.

Sưu tầm đồ chơi nghệ thuật hơn một năm nay, Mai Ngọc (Hà Nội) kể rằng trung bình hàng tháng cô thường chi gần 4 triệu đồng cho thú vui này. Những tháng gần đây, cô thường ưu tiên sưu tầm các phiên bản của Labubu. "Mình thấy Labubu đại diện cho sự khác biệt, cá tính. Việc sưu tầm và ngắm nhìn Labubu giúp giảm căng thẳng và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống", Ngọc chia sẻ về lý do cô chi tiền cho món đồ chơi này.

Ngoài ra, Labubu còn được kinh doanh theo dạng "blind box", tức "hộp mù" hay "hộp bí mật", là loại sản phẩm được đóng gói kín, tạo sự bất ngờ cho người mua khi mở ra. Chính yếu tố này khiến người chơi phấn khích, đặt mục tiêu hoàn thành bộ sưu tập hoặc tìm kiếm thiết kế hiếm.

Nhiều nghệ sĩ Việt sưu tầm Labubu nhiều kích cỡ, màu sắc. (Ảnh: Phương Linh Trần).

Đặc biệt, sự lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram... cũng khiến Labubu trở thành "cơn sốt" trong giới trẻ. Thậm chí nhiều người nổi tiếng, KOL, KOC tại Việt Nam còn đăng tải nhiều hình ảnh, video sở hữu đồ chơi này khiến không ít người càng tò mò và hứng thú tìm mua hơn.

Hơn nữa, hiện nay nhiều người còn săn mua Labubu bằng cách chơi raffle qua livestream. Theo đó, người chơi (khoảng 10-20 người) sẽ đặt cược 55.000-150.000 đồng, tùy yêu cầu của shop. Sau đó, shop tiến hành quay số để xác định người may mắn trúng thưởng lấy được Labubu, thậm chí là phiên bản giới hạn. Do đó, để thỏa mãn tâm lý chiến thắng, không ít bạn trẻ đã chi tiền triệu để săn mua "quái vật thỏ" theo cách này.

Giá hàng chục triệu đồng vẫn "cháy hàng"

Theo khảo sát, hiện sản phẩm liên quan Labubu khá đa dạng bao gồm mô hình, thú bông, móc khóa, ốp điện thoại, túi xách in hình... Mức giá chính hãng dao động từ 200.000 đồng đến hơn 20 triệu đồng một sản phẩm.

Tại Việt Nam, hiện Pop Mart - đơn vị sở hữu Labubu có 2 cửa hàng bán lẻ tại TPHCM, Đà Nẵng và trên sàn thương mại điện tử, tuy nhiên nhiều người dùng cho biết họ khó săn được món đồ chơi này vì cháy hàng rất nhanh, chỉ vài giây sau khi mở bán.

Do đó, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hội nhóm hàng chục đến hàng trăm nghìn thành viên để trao đổi, mua bán Labubu với mức giá lại cao gấp 3-5 lần.

Theo dữ liệu từ Metric - nền tảng phân tích dữ liệu thị trường thương mại điện tử - cho thấy các sản phẩm liên quan Labubu đã mang về gần 5,2 tỷ đồng trên Shopee, Lazada, TikTok Shop trong quý II, tăng 665% so với quý đầu năm.

Cụ thể, trong quý II, trên TikTok Shop, 43 shop ghi nhận tổng doanh thu hơn 3 tỷ đồng từ bán 145.129 sản phẩm liên quan món đồ chơi này, tăng 2.786% so với quý I. Còn trên Shopee và Lazada, các món đồ liên quan Labubu được 116 shop bán ra với 19.500 sản phẩm, mang về 2,2 tỷ đồng, tăng 278% so với quý I.